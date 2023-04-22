برلين تحظر عمل أربع قنصليات روسية وموسكو تتوعد بالرد

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء (31 مايو/ايار 2023) أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل أربع قنصليات عامة في البلاد رداً على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.

وأوضح المتحدث أنه من المقرر ألا يتم السماح لروسيا اعتباراً من نهاية العام الحالي سوى بتشغيل سفارتها في برلين بالإضافة إلى قنصلية واحدة من خمس قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قررت مطلع الأسبوع وضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والمنظمات الوسيطة في روسيا، وهو ما يعني أن عدة مئات من موظفي الدولة الألمان، مثل الدبلوماسيين والمدرسين والعاملين في معاهد "جوته" الثقافية، سيضطرون إلى مغادرة روسيا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الروسية "اتخذت خطوة تصعيدية" بتقليصها الوجود الإجمالي الألماني في روسيا إلى 350 شخصاً، " وهذا القرار غير المبرر يجبر الحكومة الألمانية على إجراء تخفيض كبير للغاية في كل مجالات تواجدها في روسيا".

وتابع المتحدث أن الحكومة الألمانية قررت إغلاق القنصليات العامة الألمانية في كاليننغراد ويكاترينغبورغ ونوفوسيبريسك والإبقاء على حد أدنى من التواجد للوسطاء الثقافيين على سبيل المثال في المدارس الألمانية ومعاهد جوته، وذكر المتحدث أنه سيتم أيضاً الإبقاء على السفارة الألمانية في موسكو والقنصلية العامة في سانت بطرسبورغ.

واستطرد المتحدث:" يسري قرارنا على الوجود الروسي في ألمانيا بشكل تبادلي بغرض ضمان التوازن في تواجد الجانبين سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الهياكل. ولهذا السبب قررنا سحب الموافقة على تشغيل أربع من خمس قنصليات عامة روسية تدار في ألمانيا".

وصرح المتحدث بأن هذا القرار "سيتم إبلاغه لوزارة الخارجية الروسية اليوم وستتم مطالبة روسيا بالعمل على الفور على تصفية القنصليات العامة الأربع في جمهورية ألمانيا الاتحادية وإغلاقها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 على أقصى تقدير".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن رد الفعل على الإجراء الروسي تم التشاور بشأنه داخل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق.

تنديد روسي

من جهتها، نددت موسكو بقرار ألمانيا معتبرة ذلك خطوة "استفزازية" وتوعدت بالرد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، نقلته وكالة تاس "يجب ألا يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من طرفنا".

وأضافت "أن مسؤولية تدهور العلاقات بين روسيا وألمانيا تقع على عاتق برلين"، مشيرة إلى أن طلب ألمانيا بإغلاق 4 قنصليات عامة روسية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، يعدّ "خطوة غير ودّية تهدف للمزيد من تدمير العلاقات".

وتابع بيان الخارجية الروسية: "روسيا ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات من جانب ألمانيا لتبرئة نفسها من التصعيد المستمر وتطالب السلطات الألمانية بوقفه".

ع.ح./ع.ش. (د ب أ ، أ ف ب)