برلين تحض إسرائيل على عدم توسيع مستوطنات في الجولان

وزارة الخارجية الألمانية تحض إسرائيل على التخلي عن خططها لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، بعد سيطرة قوات إسرائيلية على المنطقة العازلة، مناشدة الدولة العبرية ودول الجوار عدم انتهاك سيادة البلاد بمرحلة التحول الحالية.

حضّت ألمانيا إسرائيل الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2024) على "التخلي" عن خطة لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غرب سوريا . وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة". وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى "التخلي عن هذه الخطة" التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.

ومع إطاحة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بشار الأسد من السلطة الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قواته بالسيطرة على المنطقة العازلة في الجولان حيث تنتشر الأمم المتحدة. كما شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية وأسلحة، بما في ذلك الكيميائية.

وأكد فاغنر بأنه "من الضروري للغاية الآن، في مرحلة الاضطرابات السياسية هذه في سوريا، بأن يأخذ جميع اللاعبين في المنطقة سلامة الأراضي السورية في الحسبان وعدم إثارة أي شكوك" في هذا الصدد. وأضاف في مؤتمر صحافي دوري بأن الوضع "معقد" وبأن من مصلحة إسرائيل ضمان عدم سقوط أسلحة نظام الأسد "في الأيدي الخطأ". لكنه شدد على أن ألمانيا "تدعو الآن جميع اللاعبين في المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس"، مشيرا إلى أن "سوريا كانت دمية في أيدي قوى أجنبية لمدة طويلة جدا".

مستوطنة إسرائيلية في الجولان المحتل صورة من: JALAA MAREY/AFP

ونددت دول عربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن ، بما وصفتها باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وكانت تركيا قد نددت بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة على اعتبارها محاولة "لتوسيع حدودها". وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية "ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967. يمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال". وأضافت أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة. وفي عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

ع.خ/ خ.س (أ ف ب)