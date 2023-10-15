برلين تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) تحذيرا من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية وإلى لبنان. وناشدت الوزارة المواطنين الألمان في هذه الأماكن التسجيل في قائمة التأهب للأزمات "إليفاند" بموقع الوزارة، الذي يوفر خيارات حول سبل الخروج. وأضافت الوزارة أنه سيتم تعزيز فرق الدعم في مواجهة الأزمات التي نشأت بالفعل حاليا بالمنطقة.

وكان متحدث باسم الوزارة صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم أن الوزارة تعتزم إعلان تحذير من السفر إلى إسرائيل قريبا، موضحا أنه سيكون هناك تحذير من السفر إلى الأراضي الفلسطينية ولبنان. كما أن تقريرا لصحيفة "بيلد" الألمانية نشر أنباء عن ذلك من قبل.

يشار إلى أنه قبل التحديث الصادر من الوزارة اليوم، كان يتم تصنيف السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بأنه "لا يوصى به مطلقا"، وهناك بالفعل تحذير من السفر إلى قطاع غزة. وبالنسبة للبنان، فكان هناك تحذيرات من السفر لأجزاء من البلاد فقط، من بينها المناطق القريبة من الحدود مع سوريا وإسرائيل.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنها ستدعم أيضا الألمان وأسرهم الموجودين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويرغبون في الخروج "بأفضل ما لديها من وسائل، مثلما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية".

وتابعت الوزارة أنه لا يزال هناك رحلات جوية تجارية، ولكنها أشارت إلى أن كثيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها أو ألغت رحلاتها المجدولة على المدى القصير، مؤكدة أنه من الممكن توفير رحلات أخرى على متن طائرات سلاح الجو الألماني عند الحاجة لذلك، وأوضحت الوزارة: "في حال تردي الوضع سيكون الجيش الألماني مستعاد لعملية إجلاء عسكرية".

يشار إلى أن التحذير من السفر يسهل على السائحين الإلغاء المجاني لرحلات كانوا قد قاموا بحجزها قبل الأحداث، ولكنه لا يعني حظر السفر. وجدير بالذكر أن هناك تحذيرات سفر من جانب الخارجية الألمانية لإجمالي 16 دولة، من بينها أوكرانيا وسوريا وأفغانستان، وهناك تحذيرات سفر جزئية لعدد من الدول الأخرى من بينها روسيا ومصر.

وتدعم الخارجية الألمانية حاليا خروج المواطنين الألمان وأسرهم من إسرائيل. ومنذ أمس السبت يشارك الجيش الألماني في نقل مواطنين ألمان من إسرائيل ونقل صباح اليوم 51 مواطناً ألمانياً بطائرة نقل عسكرية إلى ولاية سكسونيا.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي، وفقا لبياناته، لـ "هجوم كبير جوا وبحرا وبرا على منظمة حماس في قطاع غزة. وتصنف ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ودول أخرى حماس كمنظمة إرهابية.

وتوشك الاستعدادات على الانتهاء من الاستعدادات للهجوم البري ، وفقا لما تم الإعلان عنه مساء أمس السبت، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتا إضافيا السبت لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على هجوم إرهابي غير مسبوق لحماس على أراضيها. وذلك للرد على الهجوم الذي نفذته في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر انطلاقا من قطاع غزة، بقصف مكثف لهذه المنطقة، بينما تواصل حماس إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ع.أج/ ع غ(د ب ا، أ ف ب)