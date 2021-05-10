 برلين تحذر من التصعيد وواشنطن تمنع موظفي السفارة من دخول القدس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2021

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أخبار

برلين تحذر من التصعيد وواشنطن تمنع موظفي السفارة من دخول القدس

بدأت عدة جهات دولية فاعلة في التحرك للحد من انفجار الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي للتهدئة اجتمع مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث الأوضاع في القدس، فيما حذرت ألمانيا من تصعيد الصراع.

باحة الأقصى ومسجد قبة الصخرة

تسارعت وتيرة الدبلوماسية الدولية في محاولة للحيلولة دون انفجار الاوضاع في القدس الشرقية المحتلة

مع تصاعد الأحداث في القدس الشرقية المحتلة، تسارعت وتيرة عمل الدبلوماسية الدولية في محاولة للحد من اشتعال الأوضاع والتخفيف من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

فقد حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من تصعيد الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد وقوع مصادمات عنيفة في القدس. وفي أعقاب

مختارات

أصيب أكثر من تسعين شخصاً بجروح في صدامات جديدة اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية. وتوالت ردود الفعل العربية والدولية التي تدعو الطرفين للتهدئة خوفا من خروج الأوضاع عن السيطرة.

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في القدس الشرقية، بينما أجلت محكمة إسرائيلية النظر في ملف حي الشيخ جراح.

مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين (10 مايو/ آيار 2021): "لا يسعنا إلا أن ندعو كل الأطراف إلى التهدئة في ظل هذا الوضع المتفجر بحق".

ورحب ماس بقرار تقييد الوصول إلى الحرم القدسي من أجل تخفيف حدوث المزيد من الاستفزازات.

حظر تحرك الدبلوماسيين الأمريكيين بالقدس

وتعليقا على أحداث القدس قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في إسرائيل في ظل احتدام التوتر مع الفلسطينيين في القدس.

وبسبب الاشتباكات الأخيرة، منعت السفارة الأمريكية في إسرائيل موظفيها من دخول البلدة القديمة حتى يوم الأحد. ونصحت السفارة أعضاء البعثة الدبلوماسية بالبقاء في المنزل ما بين الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي والساعة 8 صباحًا من صباح اليوم التالي، بحسب ما جاء في بيان للسفارة بشأن الوضع الأمني.

وأضافت السفارة أن موظفيها في جميع أنحاء البلاد مطالبون بالابتعاد عن الزحام والمناسبات والأحداث الكبيرة. 

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الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة

من جانبه، دعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى التهدئة في القدس الشرقية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي "الوضع فيما يتعلق بطرد العائلات الفلسطينية... مبعث قلق كبير. مثل هذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤدي فقط إلى تأجيج التوتر على الأرض".

اجتماع لمجلس الأمن

واليوم، اجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لبحث المواجهات في القدس لكن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان مشترك، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه من "غير المناسب" توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة، وفق دبلوماسيين.

وقالت المصادر نفسها إن المفاوضات ستستمر بشأن نص يُتوقع أن تخفَّف لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية التي اقترحتها النرويج على الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الذي دعته تونس للانعقاد.

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مخاوف فلسطينية من إخلاء منازل الشيخ جراح رغم تأجيل القرار

وطالبت مسودة الإعلان التي اطلعت عليها فرانس برس وقُدمت بالاشتراك مع تونس والنرويج والصين، "إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد" التي تلحق بالفلسطينيين "بما في ذلك في القدس الشرقية". وفقًا للدبلوماسيين، لا يزال من الممكن تخفيف لهجة النص.

كما تضمنت الوثيقة إعراب المجلس عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" حيث خلفت المواجهات مئات الجرحى خلال يوم الاثنين وحده.

وشهدت القدس الشرقية أعنف اشتباكات منذ عام 2017 منذ يوم الجمعة ، حيث أصيب أكثر من 300 شخص في اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين بعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة قطاعات في المدينة القديمة لمنع التجمعات في الجزء الشرقي من القدس الذي يتسم بصبغة عربية منذ بدء شهر رمضان الحالي، وهو ما زاد من غضب الفلسطينيين، بالإضافة إلى تهديد السلطات الإسرائيلية بعض العائلات العربية بطردها من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.

ووقعت الاشتباكات قبل ساعات قليلة من مسيرة لليهود تم التخطيط لها بعد الظهر لإحياء ذكرى الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967. تم إلغاء المسيرة بعد فترة وجيزة بسبب الوضع الأمني.

  • Israel | Unruhen in Jerusalem

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

  • Jerusalem | Sheik Jarrah | Ramadan

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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  • Bewaffnete israelische Siedler in Hebron Archiv

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

  • Jerusalem Palästinenser SIcherheitskräfte

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

  • Israel Zusammenstöße auf dem Tempelberg am Jerusalemtag

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

  • @dw_stories - Jüdisches Viertel in der Jerusalemer Altstadt

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

  • Israel - Jerusalem 1967 - Sechstagekrieg

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

  • USA Washington - Bill Clinton,Ehud Bara und Yasser Arafat

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

  • Ariel Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة


ع.ح./ع.خ. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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