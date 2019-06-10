برلين تحذر من الأحكام المتسرعة بشأن هجمات خليج عمان

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من احكام متعجلة بشأن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان نفط في خليج عمان الخميس الماضي. وقال ماس على هامش لقاء وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين(17 حزيران / يونيو 2019) في بروكسل إن الحكومة الاتحادية أحيطت علما بالمعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الهجومين في خليج عمان.

وتابع ماس أن بلاده تقارن المعلومات المتوفرة مع ما متوفر لديها عبر قنواتها الخاصة مشيرا على ضرورة توخي الدقة في التعامل معها. وقال ماس بشكل عام يجب القول إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى استقرار. وندعو كافة الأطراف للمساهمة في جهود منع التصعيد.

يذكر أن ناقلتين للنفط تعرضتا يوم الخميس الماضي على هجمات من مجهولين في خليج عمان، حيث حملت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية إيران مسؤوليتها، فيما نفت طهران أية مسؤولية لها في الموضوع.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)