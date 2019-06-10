برلين تحذر إيران من مغبة التخلي عن التزاماتها النووية

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران اليوم الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) على العودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وحذر ماس من أنه إذا لم تعد الجمهورية الإسلامية إلى التزاماتها، فقد تطلق القوى الكبرى آلية لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

وكانت إيران أعلنت قبل أيام استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في انتهاك للاتفاق النووي (المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة) والذي تم التوصل إليه بين إيران، وبين ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 02:30 شارك إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3SaYl إيران تبدأ المرحلة الرابعة من خفض التزاماتها النووية

وقال ماس قبل اجتماع مقرر في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، :"نريد الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، ولكن يتعين على إيران في النهاية العودة إلى التزاماتها". وأضاف الوزير الألماني أنه في حال لم يحدث ذلك، "فإننا نحتفظ بالحق في استخدام كافة الآليات المنصوص عليها في الاتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق يتضمن آلية لحل النزاعات للتعامل مع أية خروقات إيرانية. وربما تتيح الآلية متعددة المراحل للدول في نهاية المطاف، تعليق العمل بالاتفاق، ما يعني إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال ماس إنه سيلتقي مع نظرائه من كل من بريطانيا وفرنسا في باريس في وقت لاحق اليوم لمناقشة التحركات التالية، وأعرب عن "بالغ القلق" إزاء أنشطة التخصيب النووي الأخيرة.

كما أعرب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك عن "بالغ القلق إزاء سلوك إيران". واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير في عقوبات جديدة، وقال: "العقوبات ... لن تحل المشكلة".

ص.ش/ح.ز