  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةإيران

برلين تحث مواطنيها على مغادرة إيران وعدم السفر إليها

١٣ أبريل ٢٠٢٤

طالبت الخارجية الألمانية مواطنيها بمغادرة إيران وعدم السفر إليها وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، فيما علقت شركة لوفتهانزا وفرعها النمساوي "أوستريان إيرلاينز" رحلاتهما من طهران وإليها.

https://p.dw.com/p/4eiRz
وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية 25 يوليو 2020
قالت الخارجية الألمانية إن المواطنين الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة في إيرانصورة من: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

حثت الخارجية الألمانية المواطنين الألمان يوم الجمعة على مغادرة إيران وفي الوقت نفسه، حذرت الوزارة من السفر إلى إيران.

وقالت الوزارة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل دون تحذير، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.

وقالت الخارجية الألمانية في تحذير جديد صدر يوم الجمعة "في (ضوء) التوتر الحالي خاصة بين إسرائيل وإيران يوجد خطر حدوث تصعيد مفاجئ.. لا يمكن استبعاد تأثر طرق النقل الجوي والبري والبحري".

وأضافت "المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة. والمواطنون مزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص".

صفحة الخارجية الألمانية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل "عاجلاً وليس آجلاً" في ظل تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وأشار بايدن إلى أنه لا يريد الخوض في التفاصيل بشأن المعلومات السرية التي حصلت عليها واشنطن بشأن خطط طهران.

لوفتهانزا وأوستريان إيرلاينز تعلقان رحلاتهما لإيران

من جانبها، أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وفرعها النمساوي "أوستريان إيرلاينز" الجمعة أنهما ستعلقان رحلاتهما من طهران وإليها حتى الخميس 18 نيسان/أبريل، وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا "بسبب الوضع الحالي، تعلق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى الخميس 18 نيسان/أبريل ضمنا، وذلك بعد تقييم دقيق" للوضع. وأضاف أن "شركة الطيران لم تعد تستخدم المجال الجوي الإيراني".

واتخذت "أوستريان إيرلاينز" خطوة مماثلة الجمعة. وقالت شركة الطيران في بيان تلقته وكالة فرانس برس "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها "تقيّم باستمرار الوضع في الشرق الأوسط".

وتعهّدت الجمهورية الإسلامية الرد على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط في حين أن إسرائيل في حالة تأهب لهجوم إيراني محتمل.

ع.ح/ع.ج.م (رويترز ، د ب أ ، أ ف ب) 

إسرائيل في انتظار تنفيذ إيران تهديداتها

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة من الأرشيف لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتاريخ 24 مايو/أيار 2024

ألمانيا تدعو إيران وإسرائيل إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

ألمانيا تدعو إيران وإسرائيل إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

دعت كل من برلين وموسكو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة ضد إسرائيل، في وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استعداد بلاده "للوفاء بالمتطلبات الأمنية دفاعاً وهجوماً".
سياسة١١ أبريل ٢٠٢٤
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (في لباس أسوَد) يلتقي بقائد قيادة الجيش الأمريكي المركزية الجنرال مايكل إريك كوريلا في قاعدة حتسور الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 12/ 04/ 2024.

واشنطن تصف تهديد إيران لإسرائيل بالـ"حقيقي" وتتأهب

واشنطن تصف تهديد إيران لإسرائيل بالـ"حقيقي" وتتأهب

قال البيت الأبيض إن ما يتردد عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل هو تهديد حقيقي وقد يحدث ولم يذكر تفاصيل عن أي توقيت محتمل وكرر أن واشنطن جادة في التزامها بالدفاع عن إسرائيل وتنظر في وضع قواتها بالمنطقة وتراقب الموقف عن كثب.
سياسة١٢ أبريل ٢٠٢٤
أفراد الطوارئ والأمن يتجمعون في موقع الضربات التي ضربت مبنى مجاور للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل 2024.

مخاوف متصاعدة من اتساع الحرب في الشرق الأوسط إثر تهديدات إيرانية بالانتقام

مخاوف متصاعدة من اتساع الحرب في الشرق الأوسط إثر تهديدات إيرانية بالانتقام

يثير توعد إيران بالرد على استهداف قنصليتها في سوريا توتراً كبيراً من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إيران تستعد لعملية "ستتجنب فيها تصعيداً كبيراً"، وإسرائيل تؤكد أنها سترد بشكل مباشر على "أي هجوم إيراني" محتمل.
سياسة١٢ أبريل ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات