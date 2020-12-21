برلين تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع واشنطن

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إيران على عدم إضاعة فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخاص بالجمهورية الإسلامية. وجاء تصريح ماس بعد محادثات مع نظرائه من كل من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، قبل نحو شهر من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وكان بايدن ألمح إلى أنه سيلغي قرارات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وما أعقب هذا من فرض عقوبات. وقد شجع هذا طهران على تعزيز أنشطتها النووية. وقال ماس، في مؤتمر صحفي في برلين "لتمهيد الطريق للتقارب الأمريكي في عهد بايدن، يجب ألا يكون هناك المزيد من المناورات التكتيكية التي رأيناها كثيرا مؤخرا". وشدد على أن هذا "لن يؤدي إلا إلى تقويض الاتفاق بدرجة أكبر". وأقر ماس بأن "دوامة الانحدار" التي دخلها الاتفاق النووي تغذيها استراتيجية ترامب للضغط على إيران، إلى جانب انتهاك إيران للاتفاق.

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وأضاف للصحفيين "لنجعل التقارب مع الولايات المتحدة في عهد بايدن ممكنا، يجب ألا تكون هناك مناورات تكتيكية أخرى من النوع الذي رأينا الكثير منه مؤخرا. "يجب ألا تضيع هذه الفرصة.. هذه الفرصة السانحة الأخيرة".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)