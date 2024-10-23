برلين تحتج لدى بيونغ يانغ على خلفية احتمال دعم روسيا بجنود

استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الكوري الشمالي بسبب "دعم" بلاده للهجوم الروسي في أوكرانيا بجنود، معتبرة ذلك بمثابة "تهديد بشكل مباشر للأمن في ألمانيا والسلام الأوروبي".

استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الكوري الشمالي رداً على تقارير أشارت إلى احتمال مشاركة جنود كوريين شماليين في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا. وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2024) أن "دعم كوريا الشمالية للحرب العدوانية الروسية يهدد أيضاً أمن ألمانيا ونظام السلم الأوروبي بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنه في حال صحت هذه التقارير، وصح أن "كوريا الشمالية شاركت في دعم الحرب الروسية العدوانية بجنودها، فسيكون ذلك أمراً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي".

ويعتبر استدعاء سفير أو قائم بأعمال في دولة ما بمثابة وسيلة صارمة للإعراب عن الاحتجاج في عالم الدبلوماسية.

وقبل أن تقدم برلين على هذا الإجراء، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بممارسة ضغط دولي على قيادة بيونغ يانغ، وقال: "لدينا معلومات خاصة عن تدريب وحدتين من الجيش الكوري الشمالي - وربما حتى لواءين يضم كل منهما 6000 جندي".

وتدور شائعات منذ أيام بأن روسيا قد تعزز قواتها بجنود من كوريا الشمالية، كما حذرت كوريا الجنوبية من هذه التحركات استناداً إلى معلومات استخباراتية.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا. وأضاف أوستن للصحفيين اليوم الأربعاء: "ما الذي يفعلونه تحديداً؟ هذا ما ننتظر أن نراه. هذه أمور نحتاج إلى أن نحلها".

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمام البرلمان الأربعاء إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إضافي إلى روسيا. وقال النائب بارك سون-وون من لجنة الاستخبارات البرلمانية بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني "يعتقد أن 1500 جندي إضافي أرسلوا إلى روسيا" ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى عشرة آلاف بحلول كانون الأول/ديسمبر، بحسب النائب.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية الجمعة أن بيونغ يانغ أرسلت "قوة كبيرة من الجنود" لمؤازرة روسيا في حربها مع أوكرانيا، تطبيقا لتحالف عسكري مع موسكو قد يخل بالتوازن الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

ونفت كوريا الشمالية أن تكون أرسلت قوات إلى روسيا، حتى أن ممثل لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة وصف إعلان سيول في هذا الصدد بأنه "شائعة لا أساس لها".

واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإثنين سفير موسكو في سيول للمطالبة بسحب القوات الكورية الشمالية "بشكل عاجل". كذلك، دعت أوكرانيا الأربعاء أي جندي كوري شمالي ترسله موسكو إلى أراضيها إلى الاستسلام.

وفي رسالة مترجمة إلى الكورية وجهتها إلى المقاتلين المرسلين إلى روسيا، قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية "استسلموا كأسرى حرب! أوكرانيا سوف تؤويكم وتطعمكم!".

يأتي ذلك فيما تواجه أوكرانيا وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء الحرب، وتتعرض لقصف عنيف متواصل يستهدف خصوصاً بناها التحتية الأساسية.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، أ ب)