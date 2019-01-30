 برلين تحتج على رفض أنقرة تجديد اعتماد مراسلين ألمانيين | أخبار | DW | 02.03.2019

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أخبار

برلين تحتج على رفض أنقرة تجديد اعتماد مراسلين ألمانيين

احتجت برلين على رفض تركيا تجديد اعتماد صحافيَين ألمانيَين يعملان على أراضيها، واصفة القرار بـ"غير المفهوم"، فيما أتهمت القناة الألمانية الثانية أنقرة بعرقلة عملها في تركيا. ومستشار لأردوغان ينتقد قرار سلطات بلاده.

ZDF-Landeszentrale Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

احتجت برلين على رفض تركيا تجديد اعتماد صحافيَين ألمانيَين يعملان على أراضيها منذ فترة طويلة بصفتهما مراسلَين (الجمعة الثاني من شباط/ فبراير 2019)، واصفة القرار بأنّه "غير مفهوم".

ويتعلق الأمر بمدير مكتب قناة التلفزيون الألمانية الثانية "ZDF" في إسطنبول يورغ براس، وبالصحافي توماس زايبرت الذي يكتب خصوصا لصحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية.

ومساء الجمعة، اتصل أندرياس ميخايليس المسؤول في الوزارة، بالسفير التركي في ألمانيا للاحتجاج والمطالبة بتراجع تركيا عن هذا القرار، بحسب الوزارة. وقالت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن "القرار غير مفهوم". وأضافت "نحن نراقب الوضع بقلق متزايد".

وتلقى الصحافيان رسالة بالبريد الإلكتروني من السلطات التركية تقول "نعلمكم بعدم الموافقة على طلبكم تجديد البطاقة الصحفية لعام 2019"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ولم يتلق الصحافيان أي تبرير لعدم تجديد اعتمادهما.

من جانبها قالت رئيسة التحرير المساعدة في قناة التلفزيون الألمانية الثانية، بيتينا شوستين، إن أنقرة تعيق من خلال هذا القرار عمل  القناة في تركيا. وصفت القرار التركي بأنه "ليس فقط مؤسفا، وإنما غير مفهوم بالمرة"، مشيرة إلى أن تركيا تسحب بذلك صلاحية نقل الأخبار من القناة. وأكدت أن "القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ستقدم اعتراضا على ا لقرار وتأمل أن تراجع السلطات التركية قرارها" وكشفت وقالت شوستين عن إن القناة تتواصل بصورة مكثفة حاليا مع الخارجية الألمانية في برلين.

وفي تطور جديد أعرب مصطفى ينيرأوغلو، عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم ومستشار للرئيس رجب طيب أردوغان، عن عدم تفهمه لرفض سلطات بلاده إصدار تصاريح للصحفيين الألمانيين. وقال في بيان " للأسف لا أستطيع أن أشرح لكم كيف وصلت السلطة المختصة إلى مثل هذه القرارات، وعلى أية حال لا أستطيع أن أفهم القرار ولا أن أقبل به، ولهذا لا يمكن أن أقنع به أحدا"/ وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكتب ينيرأوغلو أنه يتوقع أن القرار إما أن يتم تفسيره بأعلى قدر من الإقناع أو أن يتم تصحيحه في غضون وقت قصير إذا كانت تنقصه حجج قوية. وأكد النائب التركي أن مثل هذا القرار "لا يمكن أن يكون في مصلحة تركيا".

ولا يزال هناك نحو 80 صحافيا أجنبيا في تركيا، بينهم العديد الصحفيين الألمان، ينتظرون تجديد اعتمادهم لهذا العام، بحسب مصادر غير رسمية.

  م.م/ع.ج.م (د ب أ،أ ف ب)

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  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

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    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

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  • Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

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    مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

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  • Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

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    الترويج للتعديلات الدستورية على الأرض الألمانية

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  • Deutschland türkisch-islamische Gemeinde in Bonn (DW/O. Pieper)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    التجسس في ألمانيا على معارضي أردوغان

    أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية سحبها أئمة من ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في كانون الثاني/يناير 2017، أنها تحقق في اتهامات بالتجسس ضد اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في ألمانيا. وتتهم الهيئة أئمة المساجد التابعة لـ "ديتيب" بتقديم معلومات عن معارضين للرئيس أردوغان للقنصليات التركية.

  • Türkei Incirlik (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

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    رفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو. وقررت ألمانيا إثر ذلك في حزيران/يونيو 2017 سحب قواتها الـ 260 الذين كانوا للمشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، بنقل هذه القوات إلى الأردن. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Türkische Zeitung titelt mit Nazivorwürfen (picture-alliance/dpa/L. Say)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    تشبيه ميركل بهتلر وهجوم الصحافة التركية على ألمانيا

    نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017، صورة للمستشارة ميركل، على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية. وجاء التصعيد الإعلامي هذا قبيل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017 وبعد المناظرة التلفزيونية بين المستشارة ميركل ومنافسها الاشتراكي شولتس، حيث دعا كلاهما إلى إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قمة جبل جليد الخلافات

    شددت الخارجية الألمانية في تموز/يوليو 2017، من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا وتركيا وإعلان برلين عن "توجه جديد" في سياستها تجاه أنقرة.

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

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  • Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

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  • Türkei Panoramabild von Istambul (picture-alliance/Hermes Images/AGF/Bildagentur-online)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    "ضمانات هيرمس"

    رغم الأزمة التي مرت بها العلاقات الألمانية - التركية، ارتفعت الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا، والتي تعرف باسم "ضمانات هيرمس"، بصورة ملحوظة في عام 2017 ووصلت إلى نحو 1.5 مليار يورو. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حدا أقصى للضمانات في أيلول/ سبتمبر 2017، بلغ هذا المبلغ. ورفعت ألمانيا هذا التحديد في شهر تموز/يوليو الماضي. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.

    الكاتب: زمن البدري


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