 برلين تتوعد طهران بـ"رد قوي" بعد حكم بإعدام مواطن إيراني-ألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2023

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برلين تتوعد طهران بـ"رد قوي" بعد حكم بإعدام مواطن إيراني-ألماني

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن الحكم بالإعدام في طهران على المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد "غير مقبول على الإطلاق". وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك: "سيواجَه تطبيق حكم الإعدام على السيد شارمهد بردّ قوي".

المعارض الإيراني، الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد (6/2/2022)

المعارض الإيراني، الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد

 

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حكم الإعدام الذي فرضته إيران على جمشيد شارمهد الألماني الإيراني بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وقالت بيربوك في بيان نُشر، الثلاثاء (21 فبراير/شباط 2023)، في برلين "إن عقوبة الإعدام ليست فقط قاسية ولا إنسانية ومهينة، بل إن جمشيد شارمهد لم يحصل على أدنى محاولة لمحاكمة عادلة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة أن فرض عقوبة الإعدام "سيواجه برد فعل قوي".

وحُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب/أغسطس 2020، بتهمة التورط المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في عام 2008، على ما أعلن الثلاثاء موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

من جانبها  دعت خبيرة في منظمة العفو الدولية في ألمانيا الحكومة الألمانية إلى تحرك حازم تجاه إيران، وقالت كاتيا مولر-فالبوش خبيرة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء:" يجب على الحكومة الألمانية الآن أن تعمل بشكل واضح وعلني من أجل إلغاء حكم الإعدام وإطلاق سراحه" مشيرة إلى أن هناك حاجة في الوقت الحالي إلى الضغط العلني بدلا من "الدبلوماسية الصامتة".

مختارات

وأضافت مولر-فالبوش أن " قضية جمشيد شارمهد كانت قضية صورية لا علاقة لها بالإجراءات القانونية" ولفتت إلى أن عائلته لم تتصل به منذ عامين، وقالت إنه يجب افتراض أنه تعرض للتعذيب. ورأت مولر-فالبوش أن " التعامل مع جمشيد شارمهد يدل على عدم احترام حقوق 
الإنسان الأساسية وهو الأمر المرسخ لدى السلطات الإيرانية". وتطالب منظمة العفو الدولية في بيان بالإلغاء الفوري للحكم وبإطلاق سراح 
المواطن الألماني-الإيراني.
 

مثل جمشيد شارمهد (67 عامًا) أمام محكمة في طهران في شباط/فبراير 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008.

وجاء على موقع "ميزان أونلاين" أن "جمشيد شارمهد، زعيم مجموعة تندر الإرهابية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها".  ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات  مع "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية وبأنه "حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي".

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

وكانت عائلى شارمهد تخشى من أن يلقى المصير الذي لقيه المعارض الإيراني روح الله زم، الذي كان لاجئًا في فرنسا وشُنق في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إيران بعد مغادرته باريس في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام إلى العراق حيث اعتقلته السلطات الإيرانية وفق تأكيد أنصاره. ولفت "ميزان أونلاين" إلى أن حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد صدر عن محكمة درجة أولى ويمكن بالتالي استئنافه أمام المحكمة العليا. وكانت إيران قد أعلنت في آب/أغسطس 2020 توقيف شارمهد الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال "عملية معقّدة"، دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها. أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي في عام 2020 وتم نقله قسرًا إلى إيران.

وكان شارمهد، المولود في طهران، قد هاجر إلى ألمانيا في ثمانينات القرن المنصرم ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث كان يعيش منذ عام 2003 وعُرف بتصريحاته المعادية للجمهورية الإسلامية عبر قنوات فضائية ناطقة بالفارسية. وتتوعد جماعة "تندر" ("الرعد" باللغة الفارسية) بالإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وأثارت طهران سلسلة من التنديدات الدولية بعدما أعدمت في كانون الثاني/يناير المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة.

وشارمهد هو ثاني حامل جنسية أجنبية، إلى جانب الجنسية الإيرانية، يواجه  خطر الإعدام في إيران.  في 6 كانون الأول/ديسمبر، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله شعب، المعروف أيضًا باسم حبيب أسيود، بتهمة الإفساد في الأرض. وكان هذا الأخير رئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي مجموعة تعتبرها السلطات الإيرانية حركة إرهابية، قد اختفى في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما زار اسطنبول. وظهر مجددًا بعد شهر معتقلًا في إيران. واتُهم شعب أيضًا بـ"التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها" أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في اعتداءين عامَي 2006 و2018.

وهناك ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية،  من بينهم ستة فرنسيين، محتجزون في إيران. ومعظمهم مزدوجو الجنسية. لكن إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة لمواطنيها.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


 