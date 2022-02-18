 برلين تتهم موسكو بـ″التلاعب بحياة البشر″ وبروكسيل تتوعدها بعزلة مالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين تتهم موسكو بـ"التلاعب بحياة البشر" وبروكسيل تتوعدها بعزلة مالية

وزيرة الخارجية الألمانية تتهم موسكو بممارسة لعبة "غير مسؤولة" تجاه السكان المدنيين في شرق أوكرانيا وتعريض حياتهم للخطر. من جهتها تحذر المفوضية الأوروبية بأن روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية، إذا غزت أوكرانيا.

أرشيف: وزيرة الخارجية اللمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لكييف (السابع من فبراير/ شباط 2022)

أرشيف: وزيرة الخارجية اللمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لكييف (السابع من فبراير/ شباط 2022)

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو اليوم (الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022) بممارسة لعبة "غير مسؤولة" تجاه السكان المدنيين في شرق أوكرانيا. وقالت بيربوك للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أدعو الحكومة الروسية والرئيس الروسي بشكل عاجل للكف عن اللعب بحياة البشر".

من جهتها، كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.

وقالت فون دير لاين لقناة (أ.إر.دي) التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية". وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".

مشاهدة الفيديو 01:40

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية. وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها. وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها". وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا" إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.

في سياق متصل، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد يدعم أحدث محاولة لترتيب مزيد من المحادثات بين واشنطن وموسكو لإيجاد حل دبلوماسي في أعقاب الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "هناك حاجة ماسة لاجتماعات قمة، على مستوى القادة وعلى مستوى الوزراء وبغض النظر عن طبيعتها وأيا كان أسلوب المحادثات أو الجلوس إلى الطاولة، لمحاولة تجنب الحرب".

مشاهدة الفيديو 02:33

تفاقم الأوضاع في شرق أوكرانيا ومخاوف من اندلاع حرب

وبعد أن أعلنت فرنسا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا، قال بوريل "سندعم كل ما يمكن أن يجعل المحادثات الدبلوماسية أفضل سبيل، والسبيل الوحيد، لإيجاد حل للأزمة".

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل اليوم الاثنين لمناقشة أزمة أوكرانيا، في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة دونباس، بشرق البلاد. وتشكل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي البلاد مدعاة للقلق على نحو خاص، وسط مخاوف من أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الذين تدعمهم موسكو ذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

تحركات أوروبية لمواجهة توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي

الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.  

بايدن يجدد تحذيراته.. خطر الغزو الروسي لأوكرانيا "عال جدا"

جدد الرئيس الأمريكي تحذيراته من قيام روسيا بغزو أوكرانيا قائلا إن خطر وقوعه "عال جدا". من جانبه وصف المستشار الألماني الموقف على الحدود بـ"الخطير". موسكو نفت قيامها بالتحضير لأي غزو واصفة التحذيرات بـ"اتهامات بلا أساس".  

أوكرانيا ـ طلاب دول عربية يستغيثون وسط مخاوف من نشوب الحرب

أدت التقارير الإعلامية المنذرة بغزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى خلق فزع في صفوف الطلاب الأجانب في البلد. بلدان كثيرة دعت مواطنيها لمغادرة أوكرانيا حفاظا على سلامتهم، لكن بعض هؤلاء المهاجرين وجدوا صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك.  

مواضيع ذات صلة

German Foreign Minister Annalena Baerbock speaks at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 18, 2022. Ina Fassbender/Pool via REUTERS

وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تمارس تهديدا غير مقبول 18.02.2022

خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اندلاع حرب وسط أوروبا مؤكدة أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة في حال غزوها أوكرانيا، كما شددت على أن الأزمة الحالية هي أزمة روسيا وليست أوكرانيا.

German Foreign Minister Annalena Baerbock and her Israeli counterpart Yair Lapid give a joint press conference in Tel Aviv on February 10, 2022 during her official visit to Israel. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

بيربوك في أول زيارة - دفعة جديدة لعلاقات ألمانيا بإسرائيل 11.02.2022

خلال زيارتها الأولى إلى إسرائيل منذ توليها منصبها الحالي، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتناولت موضوع حقوق الإنسان وشددت على المسؤولية التاريخية لألمانيا عن أمن إسرائيل.

16.2.2022, Kiew*** In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian honor guards prepare to rise a Ukrainian national flag during celebration of the Day of the Unit attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at an international airport outside Kyiv, Ukraine, Wednesday, Feb. 16, 2022, prior to his trip to Rivne and Donetsk regions. Ukrainian President ordered to held the Day of the Unity with solemn ceremonies across the country. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

أوكرانيا تحيي "يوم الوحدة" وموسكو "ترحب" بمفاوضات "جادة" 16.02.2022

تحت شعار "لن نركع" يحيي الأوكرانيون "يوم الوحدة" تحدّياً لأي غزو روسي محتمل. وفي ظل شكوك غربية بشأن تصريحات روسية بسحب وحدات من الحدود الأوكرانية، بوادر انفراجة طفيفة تظهر لكن الوضع لا يزال شديد التعقيد.