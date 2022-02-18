برلين تتهم موسكو بـ"التلاعب بحياة البشر" وبروكسيل تتوعدها بعزلة مالية

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو اليوم (الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022) بممارسة لعبة "غير مسؤولة" تجاه السكان المدنيين في شرق أوكرانيا. وقالت بيربوك للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أدعو الحكومة الروسية والرئيس الروسي بشكل عاجل للكف عن اللعب بحياة البشر".

من جهتها، كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.

وقالت فون دير لاين لقناة (أ.إر.دي) التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية". وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".

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وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية. وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها. وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها". وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا" إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.

في سياق متصل، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد يدعم أحدث محاولة لترتيب مزيد من المحادثات بين واشنطن وموسكو لإيجاد حل دبلوماسي في أعقاب الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "هناك حاجة ماسة لاجتماعات قمة، على مستوى القادة وعلى مستوى الوزراء وبغض النظر عن طبيعتها وأيا كان أسلوب المحادثات أو الجلوس إلى الطاولة، لمحاولة تجنب الحرب".

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وبعد أن أعلنت فرنسا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا، قال بوريل "سندعم كل ما يمكن أن يجعل المحادثات الدبلوماسية أفضل سبيل، والسبيل الوحيد، لإيجاد حل للأزمة".

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل اليوم الاثنين لمناقشة أزمة أوكرانيا، في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة دونباس، بشرق البلاد. وتشكل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي البلاد مدعاة للقلق على نحو خاص، وسط مخاوف من أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الذين تدعمهم موسكو ذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)