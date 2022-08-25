برلين تتعهد بدعم أوكرانيا لسنوات قادمة "إذا لزم الأمر"

قالت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها لصادر اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2022): "للأسف، علينا أن نفترض أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أسلحة ثقيلة جديدة من أصدقائها حتى الصيف المقبل".

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية بالقول: "تدافع أوكرانيا أيضا عن حريتنا وسلامنا. ونحن سندعمهم ماليا وعسكريا طالما كان ذلك ضروريا. انتهى الأمر". كما حذرت في الوقت ذاته من أن الحرب "يمكن أن تستمر لسنوات"، لكنها أضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعيش في وهم أن أوكرانيا ستسقط في غضون أسابيع قليلة.

ودافعت بيربوك أيضا عن مطالبة أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. وقالت في هذا السياق: "القرم أيضا تنتمي إلى أوكرانيا. لم يعترف العالم أبدا بضمها لروسيا عام 2014، الذي كان مخالفا للقانون الدولي". ورفضت بيربوك رفضا قاطعا مطالب بعض السياسيين الألمان لحكومتهم بالموافقة على السماح بكمية أكبر من شحنات الغاز الروسي بالتدفق عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 على بحر البلطيق لتجنب أزمة غاز في ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.

في سياق متصل، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقوات الجوية لبلاده، وقال في رسالة فيديو مساء السبت في كييف: "كانت روسيا تأمل في تدمير قواتنا الجوية في الساعات الأولى من الغزو الكبير، وبالطبع كان هذا هدفا مجنونا تماما للعدو، مثل العديد من الأهداف الأخرى أيضا". وأضاف زيلينسكي أن الطيارين الأوكرانيين على الدرجة الأولى من التفوق، وقد أشادت الدول الأخرى بقدراتهم.

وكان رئيس الدولة قد هنأ في وقت سابق أعضاء السلاح بـ "يوم القوات الجوية" وقال "الغزاة سيتلاشون كما يتلاشى الندى في الشمس، ودفاعنا هو الشمس.. وستبقى". وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى أن النضال من أجل الحرية واستقلال البلاد لا يمكن أن ينجح إلا إذا عملنا معا.

واستطرد زيلينسكي قائلا: "إنه جهد قائم على التعاون، وهي نتيجة لا تتحقق إلا بقوة جميع من يقدرون الحرية ولا يتسامحون مع الاستبداد ويتضامنون"، في إشارة إلى الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه ينبغي أيضا تكريم أنصار أوكرانيا في الخارج، مضيفا: "الحرية دائما تنتصر". وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية لغزو جارتها أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، وبلغت مدة استمرار الحرب نصف عام بالضبط يوم الأربعاء الماضي. وفي نفس ذلك اليوم احتفلت أوكرانيا أيضا بمرور 31 عاما على استقلالها.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)