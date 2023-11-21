برلين تتطلع لاستضافة أولمبياد 2036.. انتقادات وتساؤلات!

أعلن عمدة برلين، كاي فيغنر، ووزيرة الرياضة في الولاية، إيريس سبرانغر، الأسبوع الماضي عن استعداد العاصمة الألمانية لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

ويعتبر البعض أن تنظيم الألعاب في برلين، في حال فوزها بشرف الاستضافة، بعد 100 عام بالضبط من دورة الألعاب التي نظمها النازيون في برلين إساءة. وقال المؤرخ أوليفر هيلمز في صحيفة "تاغسشبيغل" إن ذلك "يعطي انطباعاً غريباً".

وشارك ما يقرب من 4000 رياضي من 49 دولة في ألعاب 1936. وضجت العاصمة الألمانية بعدد كبير من الزوار على مدار 16 يوماً.

ومنح شرف التنظيم للحكومة السابقة على تولي أدولف هتلر السلطة. وصدرت أصوات تطالب بسحب ذلك الشرف بعد وصول النازيين للحكم أو حتى مقاطعتها، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. واستغل النازيون الألعاب كفرصة دعائية واستعراضية.

وقبل الألعاب بعام، تم إقرار "قوانين نورمبرغ" العنصرية والمعادية للسامية. وفي نفس العام، تمت زيادة قوة قوات الجيش النازي من 100.000 إلى أكثر من نصف مليون جندي. كما تم احتلال راينلاند في عام 1936، في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

استغل النازيون ألعاب عام 1936 للترويج لنظامهم

ما هي الفرص التي ستوفرها برلين 2036؟

قال عمدة المدينة كاي فيغنر، بعد مرور 100 عام على "الألعاب النازية، يمكن أن تظهر (الاستضافة) مدى تنوع وانفتاح برلين الرياضية"، بينما أشارت سلفه ووزيرة الاقتصاد الحالية في الولاية، فرانزيسكا غيفاي، إلى "العوائد الاقتصادية".

ومؤخراً خفف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، من احتمال منح شرف تنظيم البطولة للعاصمة الألمانية أو لأي مدينة ألمانية أخرى. وقال باخ، وهو ألماني الجنسية: "سأكون سعيداً للغاية، ولكن ونظراً للقيود المفروضة على زيارة ألمانيا رداً على الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، فإن ألمانيا لن تكون خياراً، على الأقل في الوقت الحالي".

وتم منح شرف استضافة الألعاب الصيفية الثلاث المقبلة إلى باريس (2024)، ولوس أنجلوس (2028)، وبريسبان الأسترالية (2032)، وستقام الألعاب الشتوية المقبلة في ميلانو/كورتينا دامبيزو في عام 2026. وسيتم تسمية مستضيفي ألعاب 2030 و2034 في العام المقبل.

قد ينتظر ملف العاصمة الألمانية منافسة شرسة. ووفقاً لباخ، هناك "عدد كبير من الأطراف المهتمة". وتعتبر الهند المرشح الأكبر حتى الآن.

أندرياس شتين-زيمونس/خ.س