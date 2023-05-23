 برلين تتحفظ إزاء اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية لأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2023

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برلين تتحفظ إزاء اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية لأوكرانيا

في وقت يُنتظر أن يبحث فيه وزراء الدفاع الأوروبيين أشكال الدعم المكنة لأوكرانية، يبدو أن برلين تتحفظ بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ كروز ألمانية، لكن ماذا بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 التي تطالب بها كييف؟

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (برلين في البرلمان، بوندستاغ، 20 أبريل 2023)

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (برلين في البرلمان، بوندستاغ، 20 أبريل 2023)

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تحفظه حيال اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية طراز "تاوروس" لأوكرانيا. وقال الوزير، اليوم (الثلاثاء 23 مايو/ أيار 20236) على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يريد الخوض في كل نظام أسلحة وإعطاء إجابة افتراضية لسؤال افتراضي. وأضاف "اعتقد أنه ثبت أننا لا نتصرف على هذا النحو دائما أو أننا لا نضع خطوطا حمراء أو بيضاء"، مؤكدا ضرورة منح أوكرانيا دعما كبيرا والتعامل معها بمسؤولية.

مختارات

تعتبر روسيا إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بمثابة ضلوع مباشر لحلف شمال الأطلسي في الصراع، محذرة الولايات المتحدة من الردّ الروسي "على أي هجوم". يأتي ذلك بعدما أعطى جو بايدن الضوء الأخضر لبدء تدريب طيارين أوكرانيين.

أعلنت الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما سماحها للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على المقاتلات الأمريكية من طراز إف-16، مشددة أنه بعد ذلك سيصدر في موعد لاحق قرار بشأن تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ذكر بيستوريوس أنه "يعتقد أنه يجب علينا دعم أوكرانيابكل الأنظمة المسموح بها بموجب القانون الدولي والتي تحتاجها للانتصار في هذه الحرب والتي يمكننا توفيرها". وعندما سئل عما إذا كان قد يرى أيضا خطرا في تسليم محتمل للطائرات المقاتلة من طراز "إف16-"، قال: "لا أرى أي خطر تصعيد في هذه المرحلة ". 

وعن مشاركة ألمانية محتملة قال الوزير الألماني "إن احتمالات ذلك ستكون محدودة للغاية ويتم دراستها حاليًا". وأكد أن المساهمة الألمانية "ليست مهمة لأننا ببساطة لا نملك أي طائرة من طراز F-16، كما ربما لا نستطيع المساعدة كثيرًا في تدريب الطيارين أيضًا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استجاب لإصرار كييف في وقت سابق، ومهد الطريق من حيث المبدأ  لتسليم طائرات مقاتلة أمريكية إلى أوكرانيا .
وتقوم الولايات المتحدة أيضا بدعم تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين. غير أنه لم يتضح بعد، عدد المقاتلات التي سيتم تسليمها إلى 
كييف من طراز إف.16- 
 

الحلفاء الغربيون يؤكدون على دعمهم لأوكرانيا عسكريًا

وكان خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، رودريش كيزفيتر، دعا إلى تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا. وقال كيزفيتر لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية "يتعين على شركاء أوكرانيا الآن أن يذهبوا إلى" أقصى ما في وسعهم" وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكن أن تستخدمه من أسلحة في القتال، وكل ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي".

وبحسب بيانات كيزفيتر، يمكن لهذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر أن تكون "مساهمة مفيدة للغاية من ألمانيا"، مضيفا أن صواريخ كروز ستمكن أوكرانيامن "ضرب البنية التحتية العسكرية الروسية بعيدا عن خط المواجهة"، موضحا أن الجيش الألماني اشترى حوالي 600 صاروخ من هذا النوع قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن من بينها حاليا "حوالي 150" صاروخا جاهزا للاستخدام.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري المشترك لأوكرانيا. وتهدف عمليات تسليم أسلحة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى الحيلولة دون حدوث عجز في الأسلحة لدى الجيش الأوكراني وتمكينه من شن هجمات جديدة ضد المعتدين الروس.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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