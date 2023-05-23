برلين تتحفظ إزاء اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية لأوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تحفظه حيال اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية طراز "تاوروس" لأوكرانيا. وقال الوزير، اليوم (الثلاثاء 23 مايو/ أيار 20236) على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يريد الخوض في كل نظام أسلحة وإعطاء إجابة افتراضية لسؤال افتراضي. وأضاف "اعتقد أنه ثبت أننا لا نتصرف على هذا النحو دائما أو أننا لا نضع خطوطا حمراء أو بيضاء"، مؤكدا ضرورة منح أوكرانيا دعما كبيرا والتعامل معها بمسؤولية.

وفي الوقت نفسه، ذكر بيستوريوس أنه "يعتقد أنه يجب علينا دعم أوكرانيابكل الأنظمة المسموح بها بموجب القانون الدولي والتي تحتاجها للانتصار في هذه الحرب والتي يمكننا توفيرها". وعندما سئل عما إذا كان قد يرى أيضا خطرا في تسليم محتمل للطائرات المقاتلة من طراز "إف16-"، قال: "لا أرى أي خطر تصعيد في هذه المرحلة ".

وعن مشاركة ألمانية محتملة قال الوزير الألماني "إن احتمالات ذلك ستكون محدودة للغاية ويتم دراستها حاليًا". وأكد أن المساهمة الألمانية "ليست مهمة لأننا ببساطة لا نملك أي طائرة من طراز F-16، كما ربما لا نستطيع المساعدة كثيرًا في تدريب الطيارين أيضًا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استجاب لإصرار كييف في وقت سابق، ومهد الطريق من حيث المبدأ لتسليم طائرات مقاتلة أمريكية إلى أوكرانيا .

وتقوم الولايات المتحدة أيضا بدعم تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين. غير أنه لم يتضح بعد، عدد المقاتلات التي سيتم تسليمها إلى

كييف من طراز إف.16-



الحلفاء الغربيون يؤكدون على دعمهم لأوكرانيا عسكريًا

وكان خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، رودريش كيزفيتر، دعا إلى تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا. وقال كيزفيتر لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية "يتعين على شركاء أوكرانيا الآن أن يذهبوا إلى" أقصى ما في وسعهم" وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكن أن تستخدمه من أسلحة في القتال، وكل ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي".

وبحسب بيانات كيزفيتر، يمكن لهذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر أن تكون "مساهمة مفيدة للغاية من ألمانيا"، مضيفا أن صواريخ كروز ستمكن أوكرانيامن "ضرب البنية التحتية العسكرية الروسية بعيدا عن خط المواجهة"، موضحا أن الجيش الألماني اشترى حوالي 600 صاروخ من هذا النوع قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن من بينها حاليا "حوالي 150" صاروخا جاهزا للاستخدام.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري المشترك لأوكرانيا. وتهدف عمليات تسليم أسلحة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى الحيلولة دون حدوث عجز في الأسلحة لدى الجيش الأوكراني وتمكينه من شن هجمات جديدة ضد المعتدين الروس.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)