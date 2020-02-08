برلين تؤكد استعدادها لاستقبال 100 لاجئ قاصر

أعلنت ولاية برلين عن استقبالها نحو 100 لاجئ من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم من مخيمات اللاجئين في اليونان، وذلك وفقا لتصريحات أندرياس غايزل وزير الداخلية المحلي بولاية برلين اليوم الثلاثاء (10 آذار/مارس) لمحطة "إر تي إل" الألمانية

وردا على سؤال عن موعد وصول الأطفال إلى برلين قال غايزل للقناة التلفزيونية "يعتمد الأمر الآن على مدى سرعة تطبيق الحكومة الألمانية لهذا القرار. أعتقد أنه أقرب إلى اليوم منه إلى الغد".

ويواجه الساسة الأوروبيون صعوبة في الاتفاق بشأن ما يتعين فعله مع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون دخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ إعلان أنقرة الشهر الماضي توقفها عن التصدي لهم.

وأبدت الأحزاب المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الاثنين (09 مارس/ آذار) استعدادها لاستقبال عدة مئات من الأطفال من مخيمات اليونان بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقالت الأحزاب إنها ستعطي الأولوية للأطفال المرضى أو الأقل من 14 عاما ومن ليسوا برفقة أحد.

يوجد في اليونان عدد كبير من الأشخاص الذين ينتظرون في مخيمات اللاجئين ويأملون في دخول الاتحاد الأوروبي. وفر معظم هؤلاء من الحرب والملاحقة القانونية والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وترفض أثينا الآن فتح معابرها أمام اللاجئين الذين يحاولون العبور من تركيا التي تأوي نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا.

وتتهم اليونان والاتحاد الأوروبي تركيا بتعمد حث اللاجئين على عبور الحدود كطريقة للضغط على بروكسل لتقديم المزيد من المال من أجل اللاجئين أو دعم أهداف أنقرة الجيوسياسية في الأزمة السورية.

د.ص/ص.ش ( د ب أ، رويترز)-مهاجرنيوز