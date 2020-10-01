برلين - بدء محاكمة متهم باغتيال قائد شيشاني سابق بـ"أمر من موسكو"

يمثل أمام محكمة برلينية اليوم الأربعاء (السابع من أكتوبر/ تسرين الأول) رجل روسي بالغ من العمر 55 عاما، بتهمة قتل رجل جورجي من أصل شيشاني عبر إطلاق النار عليه في وضح النهار بمسدس مزود بكاتم للصوت. وكان ذلك في الـ23 من آب/أغسطس من عام 2019.

وقال المدعون الألمان الذين لم يكشفوا عن الأسماء الكاملة للمشتبه بهم قبل المحاكمة الجنائية، إن جريمة القتل نفذت بناء على طلب من روسيا . كما تردد أن القتيل كان يقاتل ضد موسكو إلى جانب مسلمي الشيشان في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ويصنف على أنه إرهابي في روسيا. وكان قد وصل إلى ألمانيا كطالب لجوء أواخر عام 2016.

علاقات ثنائية من سيء إلى أسوأ

وكانت هذه الجريمة نقطة تحول للمستشارة أنغيلا ميركل التي قالت في أيار/مايو الماضي إن عملية القتل المفترضة "تعطل التعاون المبني على الثقة" بين برلين وموسكو. وجاء ذلك بعد أن شددت المستشارة مرارا على أهمية إبقاء الحوار مفتوحا مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين، لكنها في الأخير صعّدت لهجتها خلال الأشهر الأخيرة.

ولم تستبعد حكومة ميركل الضغط من أجل فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردًّا على محاولة القتل المزعومة، خاصة وأن أطوار هذه المحاكمة تجري في ظروف اشتد فيها الغضب الأوروبي من الكرملين بسبب تسميم المعارض الأبرز لبوتين أليكسي نافالني الذي يتلقى العلاج في العاصمة الألمانية.

وحسب تحليل مختبرات ألمانية وأوروبية فإن نافالني سمّم بمادة نوفيتشوك القاتلة التي طوّرت خلال الحقبة السوفياتية،وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

وتثير روسيا منذ سنوات استياء دول غربية، بسبب ضمها القرم من أوكرانيا ودعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت ميركل قد كشفت أيضًا في أيار/مايو أن روسيا استهدفتها في هجمات قرصنة، قائلة إن لديها دليلا ملموسا على محاولات تجسس "مشينة".

"تورط" روسي؟

في ذات السياق، ذكر موقع "بيلنغكات" الاستقصائي أن المشتبه به هو فاديم ك. البالغ 54 عاما وهو قاتل مأجور نشأ في كازاخستان عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي قبل أن ينتقل إلى سيبيريا. وأضاف الموقع أنه تلقى تدريبات من جهاز الأمن الفيدرالي (جهاز الاستخبارات الروسي) وكان عضوا في فرقة النخبة.

وقبل أيام من تنفيذ الجريمة، انتحل شخصية سائح وزار معالم شهيرة في باريس منها برج إيفل قبل السفر إلى وارسو، وفقا لتقرير منفصل أوردته مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية.

وذكر التقرير أيضا أنه قام بجولة في العاصمة البولندية قبل أن يختفي في 22 آب/أغسطس من تسجيل مغادرته للفندق الذي نزل فيه.

وبعد يوم، اقترب المشتبه به فيما كان على دراجة هوائية من الضحية في حديقة "كلاينر تيرغاردن" في برلين وأطلق على تورنيكي كي النار من الخلف بمسدس من طراز غلوك 26 مزود كاتم صوت، وفق المدعين الألمان.

وبعد سقوط الضحية على الأرض، أطلق فاديم رصاصتين أخريين على رأسه ما أدى إلى قتله على الفور.

وقد شوهد وهو يلقي كيسا في نهر سبري ريفر القريب حيث انتشل غواصون من الشرطة لاحقا مسدس غلوك وشعرا مستعارا ودراجة هوائية.

وألقي القبض على المشتبه به بعد عملية القتل التي وقعت على بعد دقائق من المستشارية والبرلمان الألماني.

من جهتها، أفادت مجلة "دير شبيغل" بأن المحققين عثروا في وقت لاحق على هاتفه المحمول وتذكرة رحلة العودة إلى موسكو في 25 آب/أغسطس في غرفته في الفندق في وارسو.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)