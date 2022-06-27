برلين: انطلاق "حوار بطرسبورغ للمناخ" وخبير يحذر من فوات الأوان

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة ومكثفة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان.
وقالت بيربوك خلال افتتاح "حوار بطرسبورغ" للمناخ في برلين اليوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022): "أزمة المناخ تمثل الآن أكبر مشكلة أمنية لجميع سكان الأرض... أزمة المناخ لا تتوقف عند حدود. لذلك لا يجب أن تتوقف الحلول عند أي حدود"، مؤكدة أن الهدف هو القدرة على "احتواء أكبر تهديد أمني لهذا القرن" على المستوى الدولي وعلى نحو مشترك.
وأضافت الوزيرة أنه مع الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا تكثف ألمانيا جهودها لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وذكرت بيربوك خلال المؤتمر المنعقد في مقر وزارتها أن ألمانيا ستضطر إلى إعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "كاحتياطي طارئ" لفترة قصيرة، مؤكدة في المقابل أن هذا لا يعني تخلي ألمانيا عن هدف الحد من زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1,5 درجة مئوية، وقالت: "هذا لا يعني أيضًا أننا نتباطأ في سعينا لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة".
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 40 دولة لبحث كيفية المضي قدمًا في مكافحة التغير المناخي. ومن المقرر أن يلقي كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين وتنظمه ألمانيا ومصر للتمهيد لمؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ويدور حوار المناخ حول رد الفعل على أزمات شديدة التعقيد وهي التغييرات المناخية، ومشاكل إمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا ونقص الغذاء في مناطق حول العالم. وتسبب أزمات الديون في بعض الدول النامية عاملًا إضافيًا في إعاقة قدرة هذه الدول على التعامل مع هذه الأزمات.
ويناقش الحوار تحت عنوان "الخسائر والأضرار" كيفية التغلب بصورة مشتركة على تداعيات التغير المناخي في دول فقيرة لم تسهم سوى بقدر ضئيل في الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي يوم أمس الأحد إن حوار بطرسبورغ يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. وأضاف أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي قامت به مصر في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.
خبير أرصاد ألماني: "لقد فات الأوان"
وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر، حذر خبير ألماني في مجال الأرصاد من أن الوقت قد نفد بالفعل أمام محاولات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لترتفع بواقع 5,1 درجة كحد أقصى مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.
وقال الخبير والباحث في مجال المناخ مجيب لطيف لمجموعة "بايرن" الإعلامية اليوم: "بالنظر إلى المعدلات الحالية لانبعاثات غازات الدفيئة، سنتجاوز هذا المستوى خلال أقل من عشر سنوات"، وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى ما يفعله الساسة في أنحاء العالم حاليًا، فنحن في سبيلنا إلى تسجيل أكثر إلى 3 درجات... إننا نقترب من النقطة التي يتعين على المرء أن يقر فيها: بأنه قد فات الأوان".
وشدد لطيف على أن حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأرض بواقع 3 درجات سيكون "كارثة"، معربًا عن أسفه حيث يبدو أنه كانت هناك دائمًا قضايا أكثر إلحاحًا من حماية المناخ.
م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)
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