برلين- انتهاء جولة محادثات بين روسيا وأوكرانيا دون تقدم ملموس

قالت روسيا وأوكرانيا إنهما أخفقتا في تحقيق أي انفراجة بعد يوم من إجراء محادثات مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا، في أحدث جولة من محادثات لإنهاء الصراع الأوكراني الدائر منذ ثماني سنوات في شرق أوكرانيا.



والتقى ممثلون من أوكرانيا وروسيا في برلين يوم الخميس (العاشر من شباط/فبراير 2022) في جولة ثانية ضمن إطار ما يسمى صيغة نورماندي، بوساطة مسؤولين فرنسيين وألمان. وبعد انتهاء الجولة بدون نتيجة ملموسة، اشتكت موسكو من فشل الوسطاء في الضغط على كييف.

وقال المفاوض الروسي دميتري كوزاك بعد تسع ساعات من المحادثات إن الوسطاء يدعمون خطة السلام لكن "مع الأسف" فإنهم "لا يضغطون" على الحكومة الأوكرانية للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق مينسك، على حد تعبيره. وتابع كوزاك: "لم يكن من الممكن تجاوز الخلافات في الرأي"، مضيفاً أن الجانب الأوكراني فسر خطة السلام بشكل مختلف عن تفسير الجانب الروسي. وانتقد كوزاك الحكومة الأوكرانية مجدداً لرفضها الدخول في حوار مع القادة الانفصاليين في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا، وقال إن تنفيذ اتفاقية مينسك شرط أساسي لحل الصراع دون عنف.

من جهته أكد المفاوض الأوكراني أندريه يرماك أن المحادثات لم تحقق تقدماً بشأن القضايا المتنازع عليها، لكنه قال إنه كان هناك وقف كامل لإطلاق النار لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، والذي وصفه بأنه "نتيجة قوية للغاية". وأكد يرماك أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات، وأضاف: "آمل أن نلتقي مرة أخرى قريباً ونواصل هذه المفاوضات. الجميع عازمون على الوصول إلى نتيجة".

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ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في أوكرانيا على طول الحدود الروسية لما يقرب من ثماني سنوات منذ بدء الصراع في عام 2014. ولا يزال الصراع محتدماً في المنطقتين رغم وقف إطلاق النار. ويرصد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات متكررة، تصل في بعض الأحيان إلى مئات الحوادث اليومية. وتقول أوكرانيا إن قرابة 15 ألف قُتلوا منذ عام 2014. ووقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنطقتين الانفصاليتين اتفاقاً من 13 نقطة في شباط/ فبراير 2015 في مينسك، أيده أيضاً زعماء فرنسا وألمانيا.

بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا يوم الخميس بمحاولة إعادة كتابة الاتفاق وانتقاء العناصر الأكثر فائدة لها فقط. وتقول أوكرانيا إنها ملتزمة بالاتفاق. وترفض كييف تأكيدات روسيا بأنها لا علاقة لها بالصراع، وتقول إن روسيا تنشر قوات داخل أوكرانيا تقاتل إلى جانب الانفصاليين. وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا لكنها تقول إنها تريد فرض "خطوط حمراء" لضمان عدم انضمام جارتها السوفيتية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي وألا ينشر الحلف صواريخ أو ينشئ قواعد هناك.

من جهته دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فوراً. وقال في مقابلة مسجلة مسبقاً مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه يتوجب "على المواطنين الأمريكيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن". وأضاف بايدن: "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشدداً على أن "هذا وضع مختلف جداً، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة". وكرر أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد. وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة "حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم. نحن في عالم يختلف كثيراً" عما كان عليه سابقاً.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)