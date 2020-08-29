برلين.. اليمين المتطرف يحاول استغلال مظاهرات كورونا والشرطة ترد

اخترق المتظاهرون الذين يحتجون على إجراءات السلطات الألمانية لمكافحة جائحة كورونا مساء السبت (29 أغسطس/ آب 2020) حاجزاً أمام مبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن المتظاهرين اقتحموا السلم وصعدوا عليه. ودفع أفراد الشرطة المتظاهرين إلى الخلف، واستخدموا رذاذ الفلفل في مواجهتهم. كما وقعت مشاجرات.

وكان حشد من الأشخاص تجمع عند المبنى ورفع المشاركون فيه أيضاً أعلام الإمبراطورية الألمانية القديمة ذات الألوان الأسود والأبيض والأحمر. وفضت الشرطة المظاهرة فيما بعد ودفعت بالمتظاهرين بعيداً عن المبنى التاريخي الكبير.

وكانت أعمال عنف وقعت أمام السفارة الروسية في برلين. وأعلن عضو مجلس الشيوخ المسؤول عن الداخلية في ولاية برلين، أندرياس غيزل، أن حراس السفارة تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة من جانب حشد شارك فيه حوالي ثلاثة آلاف شخص، ممن يطلقون على أنفسهم "مواطنو الرايخ"، وهي حركة يمينية متطرفة.

وألقت الشرطة القبض إجمالاً على 300 شخص، منهم 200 شخص أمام السفارة الروسية وحدها.

واحتشد زهاء 38 ألف محتج للمشاركة في فعاليات بمختلف أنحاء المدينة، وأفادت الشرطة بحدوث بعض الاضطرابات في ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا.

ونشرت الشرطة الألمانية 3000 من أفرادها للسيطرة على الحشود. وكانت الشرطة قد حظرت الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وفي وقت سابق من اليوم فرّقت الشرطة التظاهرة الأولى بعد أن بدأت قرابة الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش من بوابة براندنبورغ الرمزية. وقالت الشرطة "التباعد الأدنى غير محترم (...) رغم الطلبات المتكررة" من جانب قوات حفظ النظام مضيفةً "لذلك ليس هناك احتمال آخر سوى تفريق التجمع".

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 300 شخص أثناء المظاهرات المناوئة لسياسة الحكومة في ملف كورونا

وفي عواصم أوروبية أخرى أيضاً!

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل حثت المواطنين أمس الجمعة على مواصلة توخي الحذر من الفيروس، إذ قالت: "هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت في أي وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية".

هذا ونظمت احتجاجات مماثلة في عدة عواصم دولية أخرى. ففي باريس، نظم قرابة 200 ناشط معارض لوضع الكمامات مسيرة للاحتجاج على الإجراءات الصحية ورفعوا لافتات عليها شعارات مثل "لا لدكتاتورية الصحة" و"دعوا أطفالنا يتنفسون".

كما تجمع عدة مئات من المتظاهرين في ميدان ترافلغر بالعاصمة البريطانية لندن، واصفين فيروس كورونا بأنه خدعة ومطالبين بإنهاء قيود العزل العام. وأودى الفيروس بحياة ما يزيد على 40 ألفاً في بريطانيا.

وتظاهر أكثر من ألف شخص في زوريخ بحسب الشرطة، للمطالبة "بعودة إلى الحرية". كما شهدت فيينا احتجاجات سلمي مماثلة.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، رويترز، ا ف ب)