 برلين: العثور على ″ملصقات″ عن تركيا في سيارة المشتبه به في حادث الدهس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين: العثور على "ملصقات" عن تركيا في سيارة المشتبه به في حادث الدهس

تلاميذ من ولاية هيسن وسط البلاد في رحلة مدرسية إلى العاصمة برلين، تعرضوا لهجوم بالدهس في أحد الشوارع، ما أدى لمقتل معلمة وإصابة العديد من التلاميذ. والشرطة تعلن العثور على "ملصقات" عليها عبارات عن تركيا داخل السيارة.

الشرطة تقوم بفحص السيارة التي استخدمت في هجوم الدهس ببرلين (8/6/2022)

الشرطة قامت بإخلاء جزئي للمجمع التجاري "أوروبا سنتر" في منطقة الحادث، وقالت الشرطة إن السبب في ذلك هو إتاحة فحص أكثر دقة لسيارة الحادث التي تقف قبالة المركز.

 

نفت وزيرة داخلية ولاية برلين الألمانية ايريس شبرانغر وجود خطاب اعتراف داخل سيارة المشتبه به في هجوم الدهس الذي وقع قبل ظهر اليوم الأربعاء (الثامن من يونيو/حزيران 2022) في برلين. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" لا يوجد خطاب اعتراف حقيقي".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد نقلت عن مصادر شريطة قولها إنه تم العثور على خطاب اعتراف داخل السيارة.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن أحد المحققين قوله:" ليس هذا حادثا بأي حال من الأحوال، هذا قاتل عشوائي، قاتل بارد برود الثلج". من جانبها، رفضت متحدثة باسم الشرطة التأكيد على هذا الأمر بشكل مبدئي.

لكن الوزيرة شبرانغر قالت إن ما تم العثور عليه في سيارة الألماني، الأرميني الأصل، هو "ملصقات" عليها عبارات عن تركيا، وقالت إنه يتعين التحقيق في الدافع الدقيق لقائد السيارة. ولم تكشف عن طبيعة هذه الملصقات ومضمونها.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة:" نحن لا نزال نتحقق في نوعية التعبيرات الموجودة على الوثائق الخطية والملصقات التي تم العثور عليها داخل السيارة".

مختارات

وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك إن "المشتبه به في الجريمة" موجود حاليا في المستشفى وأضافت أنه لا يوجد في الوقت الراهن معلومات ذات صلة بدافع سياسي لما حدث.

وخلت تعليقات المسؤولين عن الحديث عن حادث عفوي. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي في برلين إنه "من السابق لأوانه التكهن بشيء".

وقالت فرانسيسكا غيفاي رئيسة بلدية برلين للصحفيين في مكان الحادث "لم يتم استجلاء كل الحقيقة بعد".

وكان قائد السيارة قد صدم جمعا من الناس على رصيف في شارع كودام التجاري الرئيسي في برلين بالقرب من كنيسة الذكرى، ثم سار بالسيارة لحوالي 200 متر أخرى في شارع تاونتسيهنشتراسه حيث اصطدم بواجهة محل.

وأسفر الحادث عن حدوث إصابات للعديد من طلاب بالصف الأول الثانوي ينحدرون من شمال ولاية هيسن ومقتل معلمة وإصابة معلم بإصابة خطيرة وذلك حسبما صرحت حكومة ولاية هيسن.

وقال شرطة العامة برلين على حسابها على تويتر إن من بين الجرحى  14 تلميذا من ولاية هيسن، فيما قالت خدمة الإطفاء إن ستة في حالات خطيرة مهددة للحياة وثلاثة يعانون من إصابات خطيرة.

وحسب المعلومات التي وردت إلى (د.ب.أ)، فإن الجاني كان يستقل سيارة تخص شقيقته الكبرى، ويُعْتَقَد أنه كان معروفا للشرطة لكنه ليس له صلة بالتطرف.

كان المتحدث باسم الشرطة الألمانية تيلو كابليتس قال في وقت سابق من اليوم إن السائق تم القبض عليه بشكل مؤقت وكان مارة أمسكوا به في بداية الأمر، وأوضحت الشرطة أن السائق 29 /عاما/ هو ألماني من أصل أرميني ويعيش في برلين.

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ، رويترز)

مواضيع ذات صلة

Gladbeck, Deutschland 20. August 2020: Symbolbilder - 2020 Polizeifahrzeug, Polizeiwagen, Einsatzwagen der Polizei in NRW, Schriftzug, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ تفتيش قطار للاشتباه بوجود متفجرات والتحقيق مع مراهق 30.01.2022

عقب تفتيش قطار "إنترسيتي" للاشتباه في وجود متفجرات، كشف الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة في كولونيا أنه يجري التحقيق مع مراهق للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.

Zwei Polizisten gehen über einen Vorplatz am Bahnhof. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

ألمانيا... المراهق المعتقل مشتبه في إعداده لهجوم إسلاموي 31.01.2022

أعلنت السلطات الألمانية أن المراهق البالغ من العمر 17 عاما والذي قبضت عليه أول أمس السبت في هانوفر مشتبه في إعداده لهجوم إسلاموي.

من مخلفات الحرب.. الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة كبيرة ببرلين

من مخلفات الحرب.. الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة كبيرة ببرلين 12.12.2021

تمكن خبراء المتفجرات في الشرطة الألمانية بسلام من إبطال مفعول قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية، بعد إخلاء السكان في المنطقة وتطويق دائرة حول القنبلة نصف قطرها 500 متر.