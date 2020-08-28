برلين - الشرطة تفض تظاهرة لم تلتزم بشروط الوقاية من كورونا

قررت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين فض تظاهرات كبيرة مناهضة لإجراءات الوقاية من كورونا، وبررت الشرطة بتغريدة على تويتر اليوم (السبت 29 آب/ أغسطس 2020): "للأسف ليس لدينا خيار آخر: اتصلنا بقائد المظاهرة وأبلغناه أن الشرطة ستفض التجمهر".

وكانت قد انطلقت منذ صباح اليوم في برلين مظاهرة مناهضة لسياسة الحكومة الألمانية في احتواء جائحة كورونا، ومع اقتراب الظهيرة وصل عدد المشاركين إلى 18 ألفاً لا يرتدون الكمامات ولا يراعون التباعد الاجتماعي.

ويتظاهر معترضون مناهضون لسياسة الحكومة الألمانية في احتواء جائحة كورونا، وأعلنت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجاهل المتظاهرين التعليمات الصادرة مرارا بالامتثال لقواعد الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأفراد لمنع انتشار العدوى، ولهذا السبب جعل رئيس عمليات الشرطة ارتداء الكمامات خلال المظاهرة "إلزاميا".

قررت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين فض تظاهرة ضد الوقاية من كورونا في برلين بسبب انتهاك المحتجين لشروط الوقاية.

كما حذرت المتحدثة باسم الشرطة من أنه إذا لم يتم الالتزام بقواعد التباعد ولم يتم ارتداء الكمامات، فسيكون "الملاذ الأخير" هو عدم السماح للمسيرة بالبدء وتفريق التجمع.

وسجل نحو 22 ألف شخص مشاركتهم في المظاهرة التي دعت إليها مبادرة "كفيردينكن" (التفكير الجانبي). وكانت محكمة استئناف في برلين أيدت حكم محكمة أدنى بإلغاء الحظر الذي فرضته الشرطة على هذه المظاهرة.

وأعلنت السلطات الحظر الأسبوع الماضي تفريق مظاهرة نظمها نفس المنظمين في بداية الشهر لأن المشاركين - الذين بلغ عددهم عشرات الآلاف - لم يكونوا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.

من جانبه، دعا وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس غايزل، المتظاهرين المناهضين لتدابير الدولة في مكافحة جائحة كورونا، إلى عدم إهمال إجراءات الحماية من العدوى بالفيروس، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء إمكانية وقوع أحداث عنف خلال المظاهرات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1479 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 240986.

وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9289.

م.م/ ع. ش (د ب أ، رويترز)