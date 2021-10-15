برلين- الشرطة تجلي العشرات عن مخيم يساري عشوائي

أخرجت الشرطة الألمانية عشرات الأشخاص من سكان مخيم مخيم يساري عشوائي اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إنها أخرجت حتى عقب ظهر اليوم 37 فرداً، مضيفة أن هناك 9 أفراد آخرين يجلسون على أشجار في أرض المخيم. وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه تم اعتقال 21 شخصاً خلال الحملة والمظاهرات التي اندلعت في إطارها.

وانتشرت شرطة برلين بمعدات ثقيلة في ساعة مبكرة من صباح لإخلاء المخيم العشوائي الذي استمر نحو 30 عاماً بالقرب من مكان جدار برلين، بينما تجمهر متظاهرون يساريون لحماية الموقع المعروف باسم مخيم "كوبي".

وقبيل تحرك الشرطة لإخلاء المخيم، حيث يعيش نشطاء مرتبطون بأوساط "الأناركيين" (الفوضويين) في مقطورات، حُطمت نوافذ سيارات في المنطقة وألقيت عبوات طلاء على مبان خلال الليل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه تم إضرام النار في العديد من السيارات، وتهشيم زجاج 11 سيارة، وتهشيم نوافذ مبان في المنطقة.

كان يعيش نشطاء مرتبطون بأوساط "الأناركيين" (الفوضويين) في مقطورات

وبحسب البيانات، تنشر الشرطة ألفي فرد من عناصرها، من بينهم 700 فرد شرطة من الولايات ومن الشرطة الاتحادية.

وأصيب أحد ضباط الشرطة بجروح طفيفة في مظاهرة شارك فيها حوالي 500 شخص أمس الخميس على طول شارع "ريترشتراسه" في حي كرويتسبرغ ببرلين، وهي منطقة ذات تقليد طويل من النشاط اليساري والأناركي، ولكنها أيضا بدأت في التطور على نحو سريع.

واحتُلت المنطقة الواقعة على شريط الجدار في برلين الشرقية عام 1990، أي العام الذي أعقب سقوط الجدار. ويعتبر المخيم واحداً من آخر المشاريع الرمزية للأوساط اليسارية في برلين.

ويعيش حوالي 30 شخصاً في مقطورات على مساحة تقارب 2600 متر مربع إلى جانب مبنى سكني مُحتل على شريط الجدار السابق. وكان مالك الأرض قد نجح في الحصول على أمر قضائي بإخلاء المخيم، والذي تقرر تنفيذه اليوم. وأعلن السكان المقاومة للقرار.

ع.ح./ع.أ. ج(د ب أ)