 برلين .. الحرب والتضخم يخنقان المحلات العربية | DW الأخبار | DW | 24.02.2023

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برلين .. الحرب والتضخم يخنقان المحلات العربية

منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص، ما جعل معدلات التضخم تسجل مستويات غير مسبوقة. ووصلت تداعيات الحرب على القدرة الشرائية إلى المحلات العربية لبيع المواد الغذائية في ألمانيا.

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