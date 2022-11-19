برلين .. الحرب والتضخم يخنقان المحلات العربية

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منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص، ما جعل معدلات التضخم تسجل مستويات غير مسبوقة. ووصلت تداعيات الحرب على القدرة الشرائية إلى المحلات العربية لبيع المواد الغذائية في ألمانيا.
كغيره من جل دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن التأثير بات بالغا خصوصا أن غلاء الأسعار مؤخراً مسّ سلعاً رئيسية بشكل غير مسبوق خلال الحرب. فكيف تتعامل حكومة عزيز أخنوش مع ذلك؟
على خليفة غزو أوكرانيا، فرضت الدول الغربية حزمات عقوبات مشددة على روسيا، لكن الاقتصاد الروسي وعلى عكس التوقعات امتص الصدمة الأولى واستطاع تجنب الانهيار. فكيف حدث ذلك؟ وهل سيواصل الصمود؟
تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، حيث تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار بشدة مع اختلال سلاسل التوريد. فكيف وصلت تداعيات الحرب إلى الأسر العربية؟
للشهر الثالث على التوالي، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني/يناير، بفضل استقرار أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الأسعار مستمرّ في القطاع الصناعي. بيد أن أرقام ألمانيا لا تزال غير متوفرة بسبب مشكلة تقنية.
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