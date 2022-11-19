برلين .. الحرب والتضخم يخنقان المحلات العربية

تراجع التضخم في منطقة اليورو بفضل استقرار أسعار الطاقة

للشهر الثالث على التوالي، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني/يناير، بفضل استقرار أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الأسعار مستمرّ في القطاع الصناعي. بيد أن أرقام ألمانيا لا تزال غير متوفرة بسبب مشكلة تقنية.