برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

أعلنت الحكومة الألمانيةاعتزامها عدم تقييم الصراع على السلطة في روسيا والذي تصاعد في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين اليوم (الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023) "هذا شأن داخلي روسي في المقام الأول"، وأضاف أنه "كان أمراً خطيراً ولا يزال خطيراً" مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية "تابعت الموقف بقدر كبير من التركيز".

وكان صراع طويل الأمد على السلطة بين الجيش النظامي الروسي ومجموعة فاغنرالروسية الخاصة تصاعد مطلع الأسبوع حيث احتل مرتزقة فاغنر بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين مدينة روستوف الواقعة على نهر الدون جنوبي روسيا أول أمس السبت واستعدت المجموعة للزحف نحو العاصمة الروسية موسكو. وعلى إثر ذلك، طبقت السلطات الروسية تدابير لمكافحة الإرهاب في العديد من المناطق، وذلك قبل أن ينهي بريغوجين التمرد في مساء السبت بشكل مفاجئ بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

وقال هيبشترايت "كانت الساعات التي شهدناها، ساعات مثيرة للغاية، لكن ليس لدينا معلومات خاصة بنا يمكننا أن نقدمها هنا حول ما حدث بالفعل". ورأى هيبشترايت أن التداعيات المترتبة على هذه الأحداث ستظهر خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة. ولم يعلق هيبشترايت على أسئلة عما إذا كانت هذه الأحداث أضعفت موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو عن مدى عدم استقرار الوضع في روسيا بعد هذه الأحداث.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ)