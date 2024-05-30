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سياسةألمانيا

برلين.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

٣٠ مايو ٢٠٢٤

قالت الشرطة الألمانية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مجدداً بين عناصرها ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في شارع زونيناليه، واحتجزت الشرطة عددا من المتظاهرين، حيث ردد مشاركون شعارات معادية لإسرائيل.

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هاجم متظاهرون أفراد الشرطة بالحجارة والزجاجات في أحيان متفرقة خلال المسيرة في حي نوي كولن البرليني - صورة بتاريخ 28 مايو/ أيار 2024
هاجم متظاهرون أفراد الشرطة بالحجارة والزجاجات في أحيان متفرقة خلال المسيرة في حي نوي كولن البرلينيصورة من: Paul Zinken/dpa/picture alliance

اندلعت مجدداً اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، خلال مسيرة في  العاصمة برلين. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقع شجار بالأيدي عندما عمدت قوات الأمن إلى تفريق المظاهرة في شارع "زونيناليه" مساء أمس الأربعاء. كما تم استخدام مدفع مياه كرادع. واحتجزت الشرطة عددا من المتظاهرين.

وقالت صحيفة تاغسشبيغل البرلينية إن الشرطة قامت بأغلاق المنطقة المحيطة بشارع "زونيناليه" كإجراء احترازي، إذ وقعت أعمال شغب متكررة خلال الاحتجاجات السابقة المناهضة  لإسرائيل.

ولم تدل الشرطة من جانبها حتى صباح اليوم الخميس بأي بيانات عن أعمال عنف أو اعتقالات أو إصابات محتملة لأفرادها خلال المظاهرة. وقالت متحدثة باسم الشرطة مساء أمس إن المظاهرة كانت أكبر من المتوقع، حيث بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 1400 شخص. ووفقا للشرطة، تم في الأساس تسجيل مشاركة حوالي 1000 شخص. لكن صحيفة تاغسشبيغل الألمانية نقلت عن مصادر في الشرطة أن عدد المشاركين بلغ نحو 4500 شخصاً.

وبدأت المسيرة الاحتجاجية في ميدان "أورانينبلاتس"، وتحركت نحو ميدان "هيرمانبلاتس". ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "فلسطين حرة" و"إسرائيل قاتلة الأطفال".

وكانت مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في حي نويكولن ببرلين قد تصاعدت أيضا مساء أمس الأول الثلاثاء، حيث تم مهاجمة أفراد الشرطة بالحجارة والزجاجات في أحيان متفرقة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم أيضا إشعال ألعاب نارية. ووفقا للشرطة، شارك في تلك المظاهرة حوالي 850 شخصا. وقالت الصحيفة البرلينية إن المشاركين رددوا خلال المسيرة الشعار المحظور في ألمانيا "من النهر إلى البحر" عدة مرات.

وفي النهاية فرقت قوات الأمن المظاهرة في نقطة التوقف الأخيرة بميدان "هيرمانبلاتس" في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. ووفقا للشرطة، تم بدء إجراءات جنائية في 19 حالة بتهمة الاعتداء الجسدي على موظفين مكلفين بإنفاذ القانون ومقاومتهم، وأيضا باتهامات تتعلق بتكدير السلم العام، والتسبب في إصابات جسدية بالغة، والإضرار بالممتلكات، والقذف، واستخدام رموز "منظمات مخالفة للدستورية وإرهابية".

ع.غ/ م.س/ ع.ج (د ب أ)

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