برلين.. استمرار المظاهرات ضد "جنون الإيجارات"

تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين الأحد (23 أيار/ مايو 2021) ضد ارتفاع إيجارات المساكن في المدينة، مطالبين الدولة بنزع ملكيات شركات الإسكان الكبيرة من أجل خفض الإيجارات.



وفي حين قالت الشرطة إن "أكثر من 2000 شخص" شاركوا في مظاهرة انطلقت بعد الظهر من ميدان "بوتسدامر بلاتس" وسط المدينة، إلى حي شونيبيرغ، قال منظمو المظاهرة إن عدد المشاركين وصل إلى عشرة آلاف شخص.



وطالب المتظاهرون السلطات بوضع حد لما وصفوه بـ"جنون الإيجارات"، ورفعوا شعارات مثل: "لا أرباح من الإيجار!" و "البناء بدلاً من السرقة!". كما دعوا إلى تجميد الإيجارات على مستوى البلاد، وانتقدوا قرار المحكمة العليا في منتصف نيسان/ أبريل الماضي بإلغاء قانون سقف الإيجارات في المدينة.



وشارك في تنظيم المظاهرة نشطاء من مبادرة "نزع ملكية دويتشه فونن وشركائها"، مشيرين إلى إحدى أكبر شركات الإسكان في ألمانيا. وتطالب المبادرة بنزع ملكية شركات الإسكان الكبيرة التي تمتلك أكثر من 3000 مسكن بحلول 26 أيلول/ سبتمبر 2021، وهو موعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، مع تقديم تعويضات بالمليارات لتلك الشركات. وبحسب الشرطة، فقد التزم المشاركون في المظاهرة ضد ارتفاع الإيجارات بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.



مظاهرات لمنكري كورونا

كما شهدت برلين اليوم مظاهرات أخرى، بينها مظاهرتان لمناهضي سياسة الحكومة الألمانية في مواجهة كورونا. وقالت الشرطة إنها قامت بفض المظاهرتين اللتين كانت السلطات القضائية قد حظرتهما.

وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض على مئات الأشخاص يوم أمس السبت بعد حظر مظاهرتين كبيرتين لمناهضي سياسة السلطات في مواجهة كورونا. وقال تيلو كابليتس، المتحدث باسم الشرطة في برلين، الأحد إن هناك 300 حالة اعتقال معروفة حتى الآن تمت أمس السبت، واستدرك قائلاً: "ولكن العدد يزداد دائماً". وبحسب الشرطة، كانت هناك انتهاكات لحظر التظاهر وحدثت أيضاً أعمال شغب أدت إلى وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.



يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في ولايتي برلين وبراندنبورغ أكدت مساء أول أمس الجمعة حظر المظاهرتين، وأضحت أن الخبرات السيئة للفترة الماضية مع نمط المشاركين من أتباع حركة "التفكير المختلف" تبرر فرضية أنه لن يتم الالتزام بالمعايير الصحية الضرورية في المناطق البارزة بالمدينة (التي تم التخطيط لتنظيم المظاهرات بها).

وكان الإعلان عن تلك المظاهرات تم تحت عنوان "لأجل السلام والحرية والحقوق الأساسية" يومي السبت والأحد، وتم تسجيل 16 ألف شخص للمشاركة بها.

م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ)