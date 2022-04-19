برلين.. إنطلاق الدورة 13 لمهرجان الفيلم العربي

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في العاصمة الألمانية برلين انطلقت مساء أمس فعالياتُ مهرجان "الفيلم" للسينما العربية. وعلى مدى ستة أيام سيُعرضُ في الدورة الثالثة َعشرة للمهرجان أكثرُ من أربعةٍ وأربعين فيلمًا روائيًا طويلاً ووثائقيًا وقصيرًا من مختلف الدول العربية.
يواصل لايبزيغ طريقه بثبات نحو إحراز أول لقب في تاريخه بكأس ألمانيا بعد بلوغه المباراة النهائية التي ينتظره فيها فريق فرايبورغ. لايبزيغ تأهل للنهائي بعد فوز صعب على أونيون برلين يدين به لهدف فورسبيرغ في الوقت بدل الضائع.
تصطدم رؤيتان للعالم بين ماكرون المؤيد لأوروبا ومنافسته اليمينية المتطرفة لوبان، التي وعدت بتقليص "سلطات" الاتحاد الأوروبي والخروج من "الهيمنة" الألمانية، ولكن يتعين عليها أيضا تحديد موقفها من روسيا ومن بوتين تحديدا.
بعض المعالم السياحية في ألمانيا تجتذب عادة ملايين الزوار سنويا – في ظل عدم وجود الوباء. ومن هذه المعالم الشهيرة كاتدرائية كولونيا وجدار برلين وقلعة نويشفانشتاين.
أدان الاتحاد الأوروبي وألمانيا حظر روسيا 15 منظمة دولية وألمانية مدافعة عن حقوق الإنسان. وفي حين أكدت برلين أن موسكو تعمل على "إسكات جميع الأصوات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان"، قالت بروكسل إن قرار الحظر غير مبرر.
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