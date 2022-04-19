 برلين.. إنطلاق الدورة 13 لمهرجان الفيلم العربي | DW الأخبار | DW | 21.04.2022

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DW الأخبار

برلين.. إنطلاق الدورة 13 لمهرجان الفيلم العربي

في العاصمة الألمانية برلين انطلقت مساء أمس فعالياتُ مهرجان "الفيلم" للسينما العربية. وعلى مدى ستة أيام سيُعرضُ في الدورة الثالثة َعشرة للمهرجان أكثرُ من أربعةٍ وأربعين فيلمًا روائيًا طويلاً ووثائقيًا وقصيرًا من مختلف الدول العربية.

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