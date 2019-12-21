برلين: إنذار خاطئ يتسبب في إخلاء سوق لأعياد الميلاد

أعلنت شرطة برلين أنّ إنذاراً خاطئاً تسبب في إخلاء أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في العاصمة برلين، والذي شهد قبل ثلاث سنوات هجوما نفذه التونسي أنيس العامري، الذي قتل 12 شخصا دهسا بشاحنة سرقها وصدم بها مرتادي السوق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الإنذار أطلق بسبب وجود رجلين في السوق اشتُبه في أنّهما مطلوبان من قبل الشرطة لكنّ "الاشتباه لم يتأكّد".

وكانت قوات الامن أغلقت قبل ذلك كافة الطرق حول سوق الكريسماس في ميدان برايتشايدبلاتس، ونشرت في المكان نحو 350 شرطياً وكلاباً بوليسية. وغادر جميع رواد السوق المكان "بهدوء" بحسب تغريدة للشرطة.

من جهتها حذرت نقابة الشرطة في برلين، من التكهنات وقال المتحدث باسم النقابة، بنيامين يندرو، إن رجال الشرطة اتخذوا هذا الإجراء "لوأد أي خطر في مهده"، مشيرا في تصريحات نشرها موقع "مين بوست"، إلى ضرورة التأني حتى تخرج للنور المعلومات المتعلقة بالأشخاص محل الاشتباه، ومدى جدية هذا الاشتباه. وأضاف المتحدث أن الشرطة أثبتت أنها "لا تترك أي مساحة للمخاطر".

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)