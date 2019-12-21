برلين: إنذار خاطئ يتسبب في إخلاء سوق لأعياد الميلاد

أعلنت شرطة برلين أنّ إنذاراً خاطئاً تسبب في إخلاء أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) في العاصمة برلين، والذي شهد قبل ثلاث سنوات هجوما نفذه التونسي أنيس العامري، الذي قتل 12 شخصا دهسا بشاحنة سرقها وصدم بها مرتادي السوق.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الإنذار أطلق بسبب وجود رجلين في السوق اشتُبه في أنّهما مطلوبان من قبل الشرطة لكنّ "الاشتباه لم يتأكّد".
وكانت قوات الامن أغلقت قبل ذلك كافة الطرق حول سوق الكريسماس في ميدان برايتشايدبلاتس، ونشرت في المكان نحو 350 شرطياً وكلاباً بوليسية. وغادر جميع رواد السوق المكان "بهدوء" بحسب تغريدة للشرطة.
من جهتها حذرت نقابة الشرطة في برلين، من التكهنات وقال المتحدث باسم النقابة، بنيامين يندرو، إن رجال الشرطة اتخذوا هذا الإجراء "لوأد أي خطر في مهده"، مشيرا في تصريحات نشرها موقع "مين بوست"، إلى ضرورة التأني حتى تخرج للنور المعلومات المتعلقة بالأشخاص محل الاشتباه، ومدى جدية هذا الاشتباه. وأضاف المتحدث أن الشرطة أثبتت أنها "لا تترك أي مساحة للمخاطر".
ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
فيينا: التجول في السوق داخل حلبة جليدية
يمكن التجول في سوق عيد الميلاد سيرا على الأقدام. عشاق التزلج أيضا يمكنهم إجراء جولة في سوق عيد الميلاد عبر حلبة جليدية بمساحة 3000 متر مربع. أكشاك عيد الميلاد موزعة على أطراف الحلبة. أول مرة تمّ نصب سوق عيد الميلاد في فيينا كان عام 1296. آنذاك كان يدعى سوق ديسمبر.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
براغ: فرصة لتذوق الأكلات التشيكية التقليدية
في ساحة المدينة القديمة تُنصب شجرة كبيرة مضاءة بأنوار تبهج النفوس. ويمكن للزاور الاستمتاع بتناول المأكولات التشيكية والتعرف على الحرف اليدوية التقليدية.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
ستراسبورغ: أقدم أسواق عيد الميلاد في فرنسا
"عاصمة سوق عيد الميلاد" لقب تستحقه ستراسبورغ الفرنسية إذ تنتشر أسواق عيد الميلاد في 12 منطقة في وسط المدينة. يعود تاريخ أول سوق عيد ميلاد في هذه المدينة الفرنسية إلى عام 1570 وهو الأقدم في فرنسا.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
موسكو: ضيف جديد على أسواق الكريسماس
يبدو أن سكان ستراسبورغ نقلوا تقاليدهم إلى موسكو. في عام 2012 كان هو الموسم الأول لافتتاح أول سوق عيد ميلاد في العاصمة الروسية. شهد السوق إقبالا كبيرا من قبل الزوار، لتفتح العديد من أسواق عيد الميلاد أبوابها في وسط المدينة.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
خمسة ملايين مصباح تضيء سوق غوتنبرغ
يقع أكبر سوق عيد ميلاد في السويد في مدينة غوتنبرغ ويصل عدد المصابيح التي تضيء هذا السوق إلى نحو خمسة ملايين مصباح. يقع السوق في متنزه ليسبرغ. في السوق يتم بيع بعض المنتجات الفنية الاسكندنافية المصنوعة يدويا.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
ماستريخت: سوق الكريسماس بطابع هولندي
في ساحة "Vrijt" الواقعة في وسط مدينة ماستريخت التاريخية، يتم نصب سوق عيد الميلاد. يمكن لزوار سوق عيد الميلاد الاستمتاع بأجواء جميلة، تتمثل في التزلج على الجليد وألعاب هوائية تدخل البهجة في قلوب الصغار والكبار.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
لندن: الكريسماس فرصة لركوب آلة الزمن!
بفضل منحوتات الجليد والثلج يمكن لزوار سوق عيد الميلاد في متنزه " هايد بارك" الاستمتاع برحلة عبر الزمن إلى عاصمة الضباب وتحديدا إلى القرن التاسع عشر وسماع رواية تشارلز ديكنز عن عيد الميلاد. فضلا عن وجود عروض للتزلج والسيرك وغيرها من الألعاب الترفيهية.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
أدنبره: عندما تجتمع أشهر المأكولات الأوروبية في سوق واحد
النقانق الألمانية والفطائر البلجيكية والكريب الفرنسي كل هذه المأكولات الأوروبية يمكن لزوار سوق عيد الميلاد الاستمتاع بتذوقها. سوق عيد الميلاد الذي يتم نصبه في حي "برينسيس" في وسط مدينة أدنبره، يتميز بأكشاكه ومجسمات عيد الميلاد المضاءة بمصابيح تبهر الأنظار.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
زغرب تتحول إلى أرض العجائب
تتحول العاصمة الكرواتية إلى أرض العجائب في فترة عيد الميلاد، إذ تنتشر العديد من أسواق "الكريسماس" في ساحات عدة تقع وسط المدينة. تنتشر الأكشاك على طول طريق على أطرافه أشجار مزينة بالأضواء.
-
رومانسية ورحلة عبر الزمان: سحر أسواق الكريسماس في أوروبا
برلين: خيام بيضاء وأجواء رومانسية
يعد سوق "جيندار ماركت" هو أحد أكثر أسواق عيد الميلاد شهرة في برلين. يقدم الحرفيون والفنانون منتجاتهم المعروضة في خيم بيضاء. يتميز هذا السوق بعروض يومية تضفي أجواء عيد الميلاد الرومانسية