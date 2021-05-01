برلين- إصابة أكثر من خمسين شرطيّاً في مواجهات عيد العمال

أشارت نقابة الشرطة الألمانية إلى أن أكثر من 50 شرطياً أصيبوا خلال الاشتباكات التي وقعت في مظاهرات عيد العمال في العاصمة برلين أمس السبت (الأول من أيار/مايو 2021)، وقد اتسم بعض هذه الاشتباكات بالعنف.
وذكرت النقابة اليوم الأحد أن هذه الإصابات لا تتعلق فقط بالإصابات الطفيفة بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه تم نقل ثلاثة "زملاء" إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور في العظام.
وقال نائب رئيس النقابة في برلين، شتيفان كيلم: "بطبيعة الحال ليس لدينا أرقام نهائية بعد، لكن الأمر الذي صار واضحاً بالنظر للأرقام التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي أشارت إلى إصابة أكثر من 50 زميلاً وزميلة، والقبض على أكثر من 250 شخصاً هو أننا صرنا أكثر ابتعاداً مرة أخرى عن يوم سلمي في عيد العمال".
يشار إلى أن المظاهرات في برلين كانت سلمية على نطاق واسع أمس وذلك قبل وقوع اشتباكات عنيفة في المساء، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين في المظاهرة المعروفة باسم "المظاهرة الثورية للأول من أيار/مايو" بما يتراوح بين 8000 إلى 10 آلاف شخص.
وقال كيلم: "شهدنا رشقاً متنوعاً بالحجارة وبالزجاجات وإشعال حواجز، وهذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بتعبير سياسي عن الرأي وعلى إساءة استغلال الحق الأساسي في حرية التجمع لشرعنة جرائم خطيرة". ووفقاً للنقابة، فقد وقعت مخالفات لقانون الحماية من العدوى وخرق خطير للسلم العام وتعديات بدنية وإصابات بدنية خطيرة.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ)
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