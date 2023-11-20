برلين: أعمال شغب في مباراة تركيا وألمانيا

اندلعت في برلين أعمال شغب في مباراة المنتخب الألماني لكرة القدم مع نظيره التركي، كما صرحت السلطات الألمانية الأحد (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023). وبحسب الشرطة، تم اعتقال 92 شخصاً وفتح 71 تحقيقاً جنائياً، حسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن ضابطين أصيبا خلال العملية. وسجلت الشرطة بعض حالات الاستخدام المحظور للألعاب النارية في احتفال المشجعين الأتراك في الملعب وأثناء الاحتفال بعد انتهاء المباراة في شوارع العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المعلومات، فقد أظهر عدد من المؤيدين الأتراك تحية حركة "الذئاب الرمادية" اليمينية المتطرفة. وحسب تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، فإن "الذئاب الرمادية" تحمل وتنشر الأفكار القومية اليمينية المتطرفة، ونوه التقرير إلى ان المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا والذي يشكل تحالفاً حكومياً مع حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووقعت مشادات جسدية متفرقة بين مشجعي المنتخبين في الملعب.

وانتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، جير ساراي، صافرات وصيحات الاستهجان من العديد من المشجعين الأتراك في المباراة الدولية. وقال جير ساراي لصحيفة "بيلد": "لابد أن الأمر يؤلمنا جميعا عندما يطلق أشخاص ولدوا أو نشأوا في ألمانيا صيحات الاستهجان على المنتخب الوطني".

وتلقى المنتخب الألماني هزيمة مريرة أمام نظيره التركي في مباراة ودية في ملعب برلين الأولمبي الذي بيعت تذاكره بالكامل. وتثير الهزيمة القلق على منتخب ألمانيا الذي سيستضيف العام المقبل كأس الأمم الأوروبية.

وانتهت المباراة في ملعب برلين الأولمبي بنتيجة 3-2 لصالح تركيا بعدما تقدم المنتخب الألماني مبكراً في الشوط الأول.

خ.س / ح.ز (د.ب.أ / دويتشلاندفونك)