 برلين أعطت الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا 178 دبابة "ليوبارد 1" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلين أعطت الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا 178 دبابة "ليوبارد 1"

قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.

دبابات ليوبارد 1 خلال تدريبات للجيش الألماني 03.02.1995

ستقوم ألمانيا ودول أوروبية أخرى بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 1 أيضا إلى جانب تزويدها بدبابات ليوبارد2

أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء (السابع من شباط/ فبراير 2023) أنأوكرانياستتسلم "ما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1... في الأشهر المقبلة". وقالوا في البيان إنه سيتم أيضا توفير "الدعم اللوجستي والتدريب المطلوبين" للدبابات، وهي سلف ليوبارد 2  الأكثر تقدما والتيوعدت أيضا دول غربية بمنح عدد منها إلى كييف.

مختارات

 ويأتي هذا الإعلان في وقت قام فيه وزير الدفاع الألماني  بوريس بيستوريوس  بزيارة مفاجئة لكييف بعد أسبوعين من موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية. وهذه التعهدات جزء من "مبادرة ليوبارد الجديدة" بين ألمانيا وهولندا والدنمارك لدعم أوكرانيا.

 وقال الشركاء الثلاثة إن مبادرة الدبابات "تكمّل الجهود الجارية لدعم أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2"، مضيفين أن بلجيكا أبدت أيضًا "اهتماما مبدئيا" بالانضمام إلى المبادرة.

 وقالت وزارتا الاقتصاد والدفاع الألمانيتان في بيان إن برلين أعطت إجمالاً الضوء الأخضر لمنح أوكرانيا 178 دبابة ليوبارد 1 . وأوضحتا أن العدد النهائي "سيعتمد على أعمال الإصلاح المطلوبة".

 ووافقت برلين الشهر الماضي على إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا من مخزونها العسكري، ومنحت الضوء الأخضر للحلفاء لإعادة تصدير دبابات قتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وجاء القرار بعد أسابيع من المحادثات المشحونة بين الحلفاء الغربيين بشأن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. إلا أن العروض الملموسة لتزويد الدبابات من دول أخرى لا تزال قليلة ومتباعدة.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف 07.02.2023

أعلن وزير الدفاع الألماني خلال زيارته لكييف عن إرسال صواريخ وأسلحة وأعتدة حربية خلال الشهر الجاري

صواريخ كروز ودبابات غيبارد

وفي هذا الإطار، تعهدت بولندا بتقديم 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 وسترسل كندا أربع دبابات، بينما أشارت النروج وفنلندا وإسبانيا والبرتغال أيضًا إلى أنها ستشارك لكنها لم تعلن أرقاما محددة.

 وقال بيستوريوس في مقابلة أجراها في كييف مع تلفزيون "فيلت تي في" الألماني "لقد جاءت المساعدة من ألمانيا بسرعة نسبيًا، ونحن ننتظر الآن دبابات ليوبارد 2 التي وعد بها الشركاء والحلفاء. كل شيء يشير إلى أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب ونأمل ذلك بشدة". وأضاف أنه "أعجب" بالعسكريين الأوكرانيين الذين التقاهم خلال زيارته إلى كييف، مشيرا إلى أنهم "يغادرون الآن إلى ألمانيا للتدريب على قيادة ليوبارد 2 لبضعة أسابيع".

وخلال زيارته لكييف التقى بيستوريوس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وأكد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن ألمانيا والشركاء الآخرين في أوروبا "سيواصلون الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا وحتى في المستقبل أيضا وأننا سنواصل دعمها بكل ما يلزم".

وحسب تصريحات بيستوريوس فإن أوكرانيا ستتلقى بحلول نهاية الشهر الجاري المزيد من صواريخ كروز الموجهة وخمس دبابات دفاع جوي طراز غيبارد وخمس دبابات هندسية أخرى طراز داكس، وقال إنه سيتم توريد خمس دبابات تجسير طراز بيبر في آذار/مارس المقبل.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Leopard 2A4 tanks from the Royal Canadian Dragoons, C Squadron travel in the Wainwright Garrison training area during Exercise MAPLE RESOLVE in Wainwright, Alberta, Canada on May 15, 2017. JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo

صحف: ألمانيا لن تستطيع منع دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 19.01.2023

عشية لقاء مجموعة الاتصال الأوكرانية بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، حازت النقاشات الدائرة حول تردد برلين في الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد على اهتمام الصحف الأوروبية.

Polizeibeamte entfernen die Flagge der Ukraine von einem historischen Panzer am Sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni. Zuvor war der Panzer in die ukrainische Flagge gehüllt. (Zu dpa Sowjetisches Ehrenmal ohne Panzer? Senatorin weist Vorstoß zurück) +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على دبابات سوفياتية في برلين! 24.09.2022

الجدل مستمر في ألمانيا حول تسليم أوكرانيا دبابات ألمانية. لكن هناك في برلين جدل آخر حول الدبابات، وهنا يتعلق الأمر بدبابات "جيدة خيرة" وأخرى "سيئة شريرة"، فما هي ملابسات القضية؟