برلين أعطت الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا 178 دبابة "ليوبارد 1"

أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء (السابع من شباط/ فبراير 2023) أنأوكرانياستتسلم "ما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1... في الأشهر المقبلة". وقالوا في البيان إنه سيتم أيضا توفير "الدعم اللوجستي والتدريب المطلوبين" للدبابات، وهي سلف ليوبارد 2 الأكثر تقدما والتيوعدت أيضا دول غربية بمنح عدد منها إلى كييف.

ويأتي هذا الإعلان في وقت قام فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف بعد أسبوعين من موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية. وهذه التعهدات جزء من "مبادرة ليوبارد الجديدة" بين ألمانيا وهولندا والدنمارك لدعم أوكرانيا.

وقال الشركاء الثلاثة إن مبادرة الدبابات "تكمّل الجهود الجارية لدعم أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2"، مضيفين أن بلجيكا أبدت أيضًا "اهتماما مبدئيا" بالانضمام إلى المبادرة.

وقالت وزارتا الاقتصاد والدفاع الألمانيتان في بيان إن برلين أعطت إجمالاً الضوء الأخضر لمنح أوكرانيا 178 دبابة ليوبارد 1 . وأوضحتا أن العدد النهائي "سيعتمد على أعمال الإصلاح المطلوبة".

ووافقت برلين الشهر الماضي على إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا من مخزونها العسكري، ومنحت الضوء الأخضر للحلفاء لإعادة تصدير دبابات قتالية ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وجاء القرار بعد أسابيع من المحادثات المشحونة بين الحلفاء الغربيين بشأن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. إلا أن العروض الملموسة لتزويد الدبابات من دول أخرى لا تزال قليلة ومتباعدة.

أعلن وزير الدفاع الألماني خلال زيارته لكييف عن إرسال صواريخ وأسلحة وأعتدة حربية خلال الشهر الجاري

صواريخ كروز ودبابات غيبارد

وفي هذا الإطار، تعهدت بولندا بتقديم 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 وسترسل كندا أربع دبابات، بينما أشارت النروج وفنلندا وإسبانيا والبرتغال أيضًا إلى أنها ستشارك لكنها لم تعلن أرقاما محددة.

وقال بيستوريوس في مقابلة أجراها في كييف مع تلفزيون "فيلت تي في" الألماني "لقد جاءت المساعدة من ألمانيا بسرعة نسبيًا، ونحن ننتظر الآن دبابات ليوبارد 2 التي وعد بها الشركاء والحلفاء. كل شيء يشير إلى أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب ونأمل ذلك بشدة". وأضاف أنه "أعجب" بالعسكريين الأوكرانيين الذين التقاهم خلال زيارته إلى كييف، مشيرا إلى أنهم "يغادرون الآن إلى ألمانيا للتدريب على قيادة ليوبارد 2 لبضعة أسابيع".

وخلال زيارته لكييف التقى بيستوريوس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وأكد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن ألمانيا والشركاء الآخرين في أوروبا "سيواصلون الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا وحتى في المستقبل أيضا وأننا سنواصل دعمها بكل ما يلزم".

وحسب تصريحات بيستوريوس فإن أوكرانيا ستتلقى بحلول نهاية الشهر الجاري المزيد من صواريخ كروز الموجهة وخمس دبابات دفاع جوي طراز غيبارد وخمس دبابات هندسية أخرى طراز داكس، وقال إنه سيتم توريد خمس دبابات تجسير طراز بيبر في آذار/مارس المقبل.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)