برلين- آلاف المتظاهرين يطالبون بمراعاة المعايير في عصر الرقمنة

في مسيرة حاشدة جرت في برلين اليوم (السبت 29 حزيران/ يونيو 2019) طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بالعدالة الاجتماعية خلال معالجة موضوعات مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والنقل والرقمنة وتأمين فرص العمل.

وقالت متحدثة باسم نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في القطاع الصناعي، والتي دعت إلى المسيرة، إن أكثر من 50 ألف متظاهر من كافة أنحاء ألمانيا شاركوا في المسيرة التي خرجت تحت شعار "التحول العادل".

وتحدثت الشرطة عن مشاركة "عشرات الآلاف" في مسيرة سلمية. وارتدى العديد من أعضاء النقابة قمصانا حمراء وقبعات تحمل شعارات مثل "الجمود لم يحرك شيئا مطلقا" و"بدون خطة؟ بدوننا!".

وقال رئيس النقابة، يورغ هوفمان، إنّ الرقمنة وتغير المناخ يمثلان تحديا كبيرا أمام الشركات ومستقبل فرص العمل. وذكر هوفمان أن نحو 50% من أصحاب الشركات "ليس لديهم اليوم فكرة عن كيفية إعداد شركاتهم لمواجهة المستقبل".

م.م/ ه.د (د ب أ)