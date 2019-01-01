 برلين- آلاف المتظاهرين يطالبون بمراعاة المعايير في عصر الرقمنة | أخبار | DW | 29.06.2019

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أخبار

برلين- آلاف المتظاهرين يطالبون بمراعاة المعايير في عصر الرقمنة

تجمهر عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام بوابة براندنبورغ بالعاصمة الألمانية برلين، في مسيرة دعت إليها نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في القطاع الصناعي في البلاد، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية خلال إعادة هيكلة القطاع.

Deutschland Berlin | Protest der IG Metall für klimafreundliche Produktion (Reuters/A. Hilse)

في مسيرة حاشدة جرت في برلين اليوم (السبت 29 حزيران/ يونيو 2019) طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بالعدالة الاجتماعية خلال معالجة موضوعات مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والنقل والرقمنة وتأمين فرص العمل.

وقالت متحدثة باسم نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في القطاع الصناعي، والتي دعت إلى المسيرة، إن أكثر من 50 ألف متظاهر من كافة أنحاء ألمانيا شاركوا في المسيرة التي خرجت تحت شعار "التحول العادل".

 وتحدثت الشرطة عن مشاركة "عشرات الآلاف" في مسيرة سلمية. وارتدى العديد من أعضاء النقابة قمصانا حمراء وقبعات تحمل شعارات مثل "الجمود لم يحرك شيئا مطلقا" و"بدون خطة؟ بدوننا!".

 وقال رئيس النقابة، يورغ هوفمان، إنّ الرقمنة وتغير المناخ يمثلان تحديا كبيرا أمام الشركات ومستقبل فرص العمل. وذكر هوفمان أن نحو 50% من أصحاب الشركات "ليس لديهم اليوم فكرة عن كيفية إعداد شركاتهم لمواجهة المستقبل".

م.م/ ه.د (د ب أ)

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    منذ الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان، احتل متظاهرو مجموعة "تمرد ضد الانقراض" شوارع لندن ومدن أخرى لمطالبة حكومات العالم بالإعلان عن حالة طوارئ بيئية ومناخية. احتل المتظاهرون مناطق رئيسية بالمدينة لحث المسؤولين على العمل على خفض انبعاثات الغازات المتسببة في رفع درجات حرارة الأرض والوصول بها إلى صفر قبل عام 2025 ووقف الخسائر في التنوع البيئي وتكوين لجان شعبية بعضوية المواطنين للمناخ والعدالة البيئية.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    أسست مجموعة من الباحثين الأكاديميين في المملكة المتحدة مجموعة "تمرد ضد الانقراض" العام الماضي، لتكون واحدة من أسرع الحركات البيئية نمواً في العالم. وتعترض المجموعة بطرق مُبتَكَرة خالية من العنف على انعدام التحرك الجاد لمواجهة التغيرات البيئية. ويقول المتظاهرون أن جوهر "تمردهم" هو تسبب البشر لأنفسهم في "انقراض جماعي".

  • UK Extinction Rebellion Protest in London (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    لم يشارك الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميجان ماركل بالاعتصام فوق جسر "واترلو" في لندن في الثامن عشر من شهر أبريل/ نيسان، إلا أن المتظاهرين استغلوا انتظار الدوق والدوقة لمولودهم الأول لتوجيه الشكر لمجموعة "تمرد ضد الانقراض" على إنقاذهم مستقبل طفلهم.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    استخدم النشطاء أساليب متنوعة غير اعتيادية لجذب الانتباه وتوصيل وجهة نظرهم، فخلال الأسبوع قاموا بتعطيل المرور والتسلق على أسطح الباصات وإلصاق أجسادهم بالمباني. في الصورة شبان يتسلقون قطاراً في محطة "كاناري وارف" في السابع عشر من الشهر الحالي.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    تسببت المظاهرت التي أدت إلى تعطيل الحياة اليومية لسكان لندن في إلقاء الشرطة القبض على أكثر من 800 متظاهر في العاصمة وحدها. سعى النشطاء إلى كسب الجمهور لصفهم، لكن لم يتجاوز المؤيدون للتظاهرات 36 في المائة من عينة شملت 3500 بريطانياً، في مقابل 52 في المائة عارضوها، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "يو-جوف" لدراسات الرأي.

  • Großbritannien - Aktivisten der Extinction Rebellion im Parlament (Reuters/EXTINCTION REBELLION)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    جذبت تظاهرات "تمرد ضد الانقراض" انتباه العالم لها في الأول من الشهر الحالي، أثناء مناظرة ساخنة في البرلمان البريطاني حول اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إذ وقفت مجموعة من النشطاء شبه عراة في الصالة المخصصة لزوار البرلمان وعلى أجسادهم "نداء استغاثة" وشعارات تدعو إلى "عدم تضييع الوقت". كما قام بعض المشاركين بلصق أيديهم بالحاجز الزجاجي، إلا أن قوات الأمن سرعان ما أنهت المشهد.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    انطلقت تظاهرات "تمرد ضد الانقراض" من لندن، لتنتشر الحركة بعدها لمدن كبرى أخرى حول العالم. ففي الخامس عشر من أبريل/ نيسان، قام هؤلاء النشطاء بتعطيل حركة المرور لمدة ساعة على جسر أوبرباوم في مدينة برلين.

  • New York Extinction Rebellion Protest (picture-alliance/Pacific Press/E. McGregor)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    شهدت مدينة نيويورك الأمريكية هي الأخرى تظاهرات سلمية لنشطاء البيئة. ففي الحادي والعشرين من الشهر الحالي، أعلن منظمو التظاهرات في لندن عن استعدادهم لتبديل أساليبهم والتفاوض مع الحكومة، حيث قال المتحدث جيمس فوكس: "نحن نعطيهم فرصة الآن للقدوم والتحدث معنا". وأضاف فوكس: "لو رفضوا، حينها ستستمر التظاهرات وسيتم التصعيد بطرق مختلفة ومتنوعة وأكثر ابتكاراً". فريدل تاوبه/ د.ب


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برلين في ذكرى "ليلة الكريستال"- تظاهرات حاشدة ضد العنصرية

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