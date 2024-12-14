برلمان كوريا الجنوبية يصوت لصالح عزل رئيس البلاد

عقب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية صوت برلمان كوريا الجنوبية، الذي تقوده المعارضة، على عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. ويبقى القرار النهائي بيد بيمحكمة الدستورية.

أقر البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم السبت 14 ديسمبر / كانون الأول 2024 مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر / كانون الأول 2024. وصوت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطِلَت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إن "إجراءات العزل اليوم تمثل انتصارا عظيما للشعب والديمقراطية".

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن حزب سلطة الشعب الحاكم قرر التمسك بموقفه الرسمي بالتصويت ضد مساءلة الرئيس بغرض عزله اليوم السبت. وأضافت أن الحزب لن يقاطع التصويت على المساءلة مثلما فعل قبل أسبوع، حيث أدت المقطهة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته.



وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحا عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس الذين كانوا في المكان. وبذلك عُلِّق عمل يون سوك يول في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن المصادقة على عزله في غضون 180 يوما. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتا.

مذكرة عزل ثانية ضد الرئيس الكوري الجنوبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في العام 2017. ولكن هناك أيضا سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004 التي صوت عليها البرلمان ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.

وكان الرئيس يون سوك يول (63 عاما) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر / كانون الأول 2024، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

واستمر فرض الأحكام العرفية ـ الأول من نوعه في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود- لمدة ست ساعات فقط، لكنه أثار اضطرابات سياسية واسعة، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية، وأصاب الأسواق المالية بهزة. وأجبر الرئيس على رفع مرسوم الأحكام العرفية بعدما صوت البرلمان بالإجماع على إلغاء القرار.



ع.م / ع.م (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)