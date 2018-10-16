برلمان كردستان العراق ينتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء(28 ايار/ مايو 2019) نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم. وهو hبن شقيق مسعود بارزاني الذي كان الرئيس الوحيد الذي شغل هذا المنصب لولايتين متتاليتين. وحصل بارزاني على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.
وامتنع عن حضور الجلسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا) وحركة الجيل الجديد (ثمانية مقاعد). وأصدر الاتحاد الوطني، الذي كان قد اتفق مع قيادة الديمقراطي الكردستاني على حضور كتلته الجلسة والتصويت لصالح نيجيرفان بارزاني، بيانا متلفزا متزامنا مع انعقاد الجلسة، أعلن فيه عدم حضور كتلته الجلسة لعدم التزام الديمقراطي الكردستاني بما اتفق عليه الطرفان بشأن تعيين محافظ من الاتحاد الوطني لمحافظة كركوك. كما امتنعت كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وبعض القوى الصغيرة عن التصويت.
ويرى المراقبون أن عدم مشاركة الاتحاد الوطني في جلسة التصويت اليوم ستفتح الأبواب أمام أزمة سياسية جديدة في الاقليم. كان رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني تنحى عن الرئاسة بداية تشرين ثان/ نوفمبر عام 2017 إثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.
ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني احد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني. واصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.
ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والانكليزية. وفي عام 1996، بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.
وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الاقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.
كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حاليا، منصب رئاسة وزراء الإقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى الى منصبه عام 2012 وحتى الان. ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وهو أب لخمسة اطفال ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
اتفاقيات سلام عديدة
وقعت الحكومة العراقية مع الاكراد اتفاقيات سلام عدة، إحداها بين الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف الظاهر في الصورة والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني - يسار الصورة- بعد سلسلة من الثورات. الاتفاقية منحت للأكراد حكما ذاتيا واعترفت باللغة الكردية كلغة رسمية.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1974 أزمة جديدة
تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك والأكراد ينادون بثورة جديدة.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1975 الانشقاق الكردي
جلال طالباني أعلن من دمشق عن تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بما مثل انشقاقا جوهريا تاريخيا وخروجا عن سلطة الملا مصطفى برزاني الذي يعده الاكراد زعيما تاريخيا.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1987 الوحدة القلقة
جلال طالباني (يسار) ومسعود برزاني (يمين)، نجل مصطفي برزاني، يعلنان عن تأسيس الجبهة الكردستانية، التي تعرضت فيما بعد الى هزات عنيفة وشهدت حربا بين الزعيمين وحزبيهما.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1991 انتفاضة آذار
قوات كردية بقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت وهزيمة القوات العراقية فيها. لكن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أخمدها بالقوة لينزح على إثرها أكثر من مليون كردي الى دول الجوار.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1992 انتخابات فوق خط العرض 32
عُقدت انتخابات برلمانية في أربيل عاصمة الاقليم ضمن منطقة الحماية الجوية الدولية شمال خط العرض 36 ، حصل فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 49.2 بالمئة من الاصوات فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 50.8 بالمئة ليتقاسما مقاعد البرلمان ويشكلا حكومة جديدة.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
1994 حرب الأخوة الأعداء
اشتباكات بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تمتد الى حرب أهلية شاملة انتهت باتفاق سلام وقع في واشنطن عام 1998.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
2005 بداية عصر الكرد الذهبي في العراق
بعد اسقاط نظام صدام حسين عام 2003 ، شهد الأكراد ولادة إقليم كردستان العراق بقوات مسلحة وشرطة وبعلم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان مستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد. كما انتخب مسعود برزاني رئيسا للإقليم وجلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
2009 بداية عصر النفط الكردي
بدأ الإقليم في تصدير النفط الخام إلى الخارج بمعدل 90 إلى 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا في 2017. وسبب هذا خلافات حادة مع الحكومة المركزية ومع دول الجوار.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
2014 مشروع الاستفتاء
مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن اجتياح داعش لبعض القرى الكردية أجل الاستفتاء. في نفس العام، تلقت قوات البيشمركة دعم الوجستيا وعسكري امن الجيش الأمريكي للمساعدة في مواجهة داعش.
-
محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط
2017 الاستفتاء بات حقيقة
رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء شعبي نهاية شهر سبتمبر/أيلول لاستقلال الإقليم عن العراق. والحكومة في بغداد ترفض ذلك، كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.