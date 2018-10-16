برلمان كردستان العراق ينتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء(28 ايار/ مايو 2019) نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم. وهو hبن شقيق مسعود بارزاني الذي كان الرئيس الوحيد الذي شغل هذا المنصب لولايتين متتاليتين. وحصل بارزاني على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

وامتنع عن حضور الجلسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا) وحركة الجيل الجديد (ثمانية مقاعد). وأصدر الاتحاد الوطني، الذي كان قد اتفق مع قيادة الديمقراطي الكردستاني على حضور كتلته الجلسة والتصويت لصالح نيجيرفان بارزاني، بيانا متلفزا متزامنا مع انعقاد الجلسة، أعلن فيه عدم حضور كتلته الجلسة لعدم التزام الديمقراطي الكردستاني بما اتفق عليه الطرفان بشأن تعيين محافظ من الاتحاد الوطني لمحافظة كركوك. كما امتنعت كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وبعض القوى الصغيرة عن التصويت.

ويرى المراقبون أن عدم مشاركة الاتحاد الوطني في جلسة التصويت اليوم ستفتح الأبواب أمام أزمة سياسية جديدة في الاقليم. كان رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني تنحى عن الرئاسة بداية تشرين ثان/ نوفمبر عام 2017 إثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني احد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني. واصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والانكليزية. وفي عام 1996، بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك جدل سياسي غير مسبوق على شغل منصب رئيس العراق. تعرف على صلاحيات الرئيس الجديد. إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/35tdn جدل سياسي غير مسبوق على شغل منصب رئيس العراق. تعرف على صلاحيات الرئيس الجديد.

وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الاقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.

كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حاليا، منصب رئاسة وزراء الإقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى الى منصبه عام 2012 وحتى الان. ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وهو أب لخمسة اطفال ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)