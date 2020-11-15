برلماني من حزب ميركل يستقيل على خلفية صفقات كمامات

أعلن البرلماني نيكولاس لوبل من الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تنمي له المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) بأنه سوف يستقيل من البرلمان الألماني "بوندستاغ" في نهاية آب/ أغسطس القادم. وأكد أنه لن يرشح نفسه بعد ذلك للانتخابات البرلمانية القادمة في أيلول/ سبتمبر القادم. وفي الوقت ذاته أوضح لوبل أنه سوف ينهي على الفور عضويته في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وقال السياسي الألماني معللاً قراره: "أنا أتحمل مسؤولية أفعالي واتخذ العواقب السياسية اللازمة"، مؤكداً أنه انتهك متطلبات مناصبه السياسية بأفعاله، واستطرد موضحاً: "أود الاعتذار عن ذلك لكل المواطنات والمواطنين بالبلاد".

يذكر أن لوبل أقر أول أمس الجمعة بمشاركته في صفقات تتعلق بأقنعة الوقاية من كورونا، وأن شركته تلقت عمولات بقيمة 250 ألف يورو تقريباً؛ لأنها قامت بدور الوساطة في عقود شراء أقنعة بين مورد في ولاية بادن-فورتمبرغ وشركتين خاصتين في مدينتي هايدلبرغ ومانهايم. ورغم أن لوبل أقر سريعاً بخطئه، إلا أنه انسحب في البداية فقط من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، ولكن ذلك لم يكف منتقديه، حتى داخل الاتحاد المسيحي نفسه، وزادوا من الضغط عليه لاتخاذ إجراءات أخرى أمس السبت.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)