برلماني من أصول كردية ينقذ أحد أعضاء حزب "البديل" الشعبوي

قام برلماني ألماني محلي من أصول كردية بإنعاش أحد العاملين في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بعد إصابته بسكتة قلبية.

وأوضح زردار يوكزل، العضو في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا والمنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لوكالة الأنباء الألمانية الخميس (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن ذلك حدث أثناء اجتماع للجنة شؤون الصحة أمس الأربعاء، عندما نهض أحد المساعدين الأكاديميين من الكتلة البرلمانية لحزب البديل بشكل مفاجئ وسقط بعد خطوات قليلة.

وأضاف يوكزل قائلاً: "رأيت أنه لم يكن متجاوباً على الإطلاق، ولا يوجد تنفس ولا نبض"، موضحاً أنه بدأ على الفور في عملية تدليك لإنعاش القلب. ولفت النائب إلى أن النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر زوزانا شنايدر قامت بتقنية التنفس من الفم للفم.

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وأضاف يوكزل أن المساعد الأكاديمي استفاق عندما وصل طبيب الطوارئ بعد 10 إلى 12 دقيقة من إصابته. يشار إلى أن يوكزل ممرض متخصص عمل لعدة سنوات في وحدة الرعاية المركزة.

وتوجه النائب يوكزل بالشكر لكل العاملين بالمستشفى الذين ينقذون حياة أشخاص يومياً، وقال: "هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون بالنسبة لي". يشار إلى أن يوكزل ولد في مدينة إيسن وأبواه أكراد ينحدرون من تركيا.

من جانبه، أكد ميشائل شفارتسر، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب البديل في برلمان الولاية، عملية الإنقاذ، وقال: "الزملاء اعتنوا به على الفور"، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج حالياً في المستشفى.

ي.أ/ زأ.ب (د ب أ)