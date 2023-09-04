 برلمانية ألمانية تتهم شولتس بـ"عرقلة" تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.09.2023

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برلمانية ألمانية تتهم شولتس بـ"عرقلة" تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

اتهمت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني المستشار أولاف شولتس بـ"عرقلة" تسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، الأمر الذي اعتبره برلماني من حزب شولتس "إهانة للمستشار". ويتحفظ شولتس حتى الآن إزاء اتخاذ هكذا قرار.

المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيف 05.07.2023)

المستشار الألماني أولاف شولتس يبدي تحفظا إزاء تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "تاوروس"

في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أمس الأحد (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2023) انتقدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني إحجام المستشار أولاف شولتس عن تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا.

 

وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المشارك في الإتلاف الحكومي: "ماذا ينتظر المستشار بحق الرب؟ هو وحده الذي يعرقل هذا القرار داخل الائتلاف الحاكم. هذا أمر غير مسؤول".

ورد النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، رالف شتيغنر، على تغريدة شتراك-تسيمرمان صباح اليوم الاثنين، وكتب أن شتراك-تسيمرمان "تهين المستشار مرة أخرى لأنه لا يحيي كل مطلب بتسليم الأسلحة أو ينفذ الأوامر"، مضيفا أنه في الحرب والسلام يمكن الاعتماد على المستشار، فهو "يفكر أولا - ثم يتصرف بتعقل وحذر وذكاء".

وفي إشارة إلى الترشيحات الموسيقية التي ينشرها شتيغنر بانتظام من مدينة بوردسهولم الألمانية على منصة "إكس"، ردت شتراك-تسيمرمان: "صباح الخير من بوردسهولم. ترشيح رالف شتيغنر الموسيقي لكم هنا من الفلك الرقمي اليوم هو إذاعة موسكو".

و تطالب أوكرانيا بالصواريخ الألمانية طراز "تاوروس" منذ فترة، لكن المستشار شولتس  أبدى تحفظه حتى الآن  بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوة، بسبب مخاوف من إمكانية وصول تلك الصواريخ إلى  الأراضي الروسية ، وهو ما قد يترتب عليه انتقام من روسيا.

وقال شولتس الأسبوع المنصرم لصحيفتين "بغض النظر عن المطالب، التي تم تقديمها لألمانيا: سوف أواصل دراسة كل قرار بعناية ولن أفعل أي شيء متهور أبدا".

ورغم ذلك أعرب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف،  عن ثقته بأن ألمانيا ستزود بلاده بصواريخ "توروس"  وقال الأسبوع الماضي : " لا أعتقد أن الأمر سيستغرق عاما كاملا".

والخميس الماضي جدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مطالبة بلاده لألمانيا بتزويدها بصواريخ "توروس"، وقال كوليبا على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة:"لا توجد في الواقع حجة موضوعية واحدة ضد اتخاذ هذا القرار" مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا قدمتا بالفعل صواريخ كروز بعيدة المدى.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

ضغوط على ألمانيا من أجل تسليم أوكرانيا صواريخ تاوروس

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