بركلتي جزاء مثيرتين - ليفركوزن يهزم بايرن ويشعل المنافسة بالبوندسليغا

وجه باير ليفركوزن صدمة لضيفه بايرن ميونيخ وتغلب عليه 2 / 1 اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2023) في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) والتي شهدت أيضا فوز أونيون برلين على آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر.

وتقدم حامل اللقب بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول سجله يوشوا كيميش في الدقيقة 22 .

اللجوء إلى حكم الفيديو مرتين

وأجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان ثلاثة تبديلات مطلع الشوط الثاني بإشراكه سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان وجمال موسيالا مكان البرتغالي جواو كانسيلو والسنغالي ساديو مانيه والقائد توماس مولر.

لكن ذلك لم يمنع ليفركوزن من مواصلة ضغطه فحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة عدلي داخل المنطقة من المدافع الفرنسي بنجامان بافار تم التأكد منها عبر حكم الفيديو المساعد "VAR" وانبرى لها بالاسيوس على يمين سومر مدركا التعادل (56).

وحصل ليفركوزن على ركلة جزاء ثانية إثر عرقلة عدلي داخل المنطقة من قبل المدافع الفرنسي الآخر دايو أوباميكانو ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو للتأكد منها وانبرى لها بالاسيوس أيضا وسجل منها الهدف الثاني (73).

وقد تحدثت الصحافة الألمانية عن أن الحكم احتسب "لعبتين خادعتين ركلتي جزاء" وأن أوليفر كان رئيس النادي وحسن صالح حميديتش مدير الكرة استشاطا غضبا من الحكم وهما في مدرجات الملعب.

ورفع باير ليفركوزن رصيدهبذلك إلى 37 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن في جدول الترتيب. أما بايرن ميونيخ، فقد تجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غريمه بوروسيا دورتموند، الذي حقق فوزا ساحقا أمام كولنوتغلب عليه 6 / 1 أمس السبت في المرحلة نفسها.

وجاء سقوط النادي البافاري الذي غاب عن صفوفه هدافه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة، قبل قمته المرتقبة أمام ضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل/ نيسان المقبل عقب فترة التوقف الدولية.

وتلقى بايرن ميونخ الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، كما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للفريق البافاري في الدوري هذا

الموسم مقابل 15 انتصارا وسبعة تعادلات.

أونيون برلين في المركز الثالث

أونيون استعاد نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات ليصعد إلى المركز الثالث

وفي وقت سابق اليوم، صعد فريق أونيون برلين إلى المركز الثالث بعدما تغلب على آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر. واستعاد أونيون برلين مذاق الانتصارات من جديد بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة خلال مبارياته الأربع السابقة بالبوندسليغا. ورفع أونيون برلين رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند وأربع نقاط خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد بات مهددا بفقدان المركز السادس، حيث تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق نقطتين أمام فولفسبورغ، الذي تغلب على شتوتغارت 1 / صفر أمس السبت في المرحلة نفسها. وسجل المهاجم التونسي نبيل الظاهري الهدف الأول لأونيون برلين في الدقيقة 53، ثم أضاف كيفن بيهرينس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)