بركلات الترجيح - كرواتيا إلى ربع النهائي على حساب اليابان

تأهلت كرواتيا إلى دور الثمانية في مونديال قطر 2022 اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) بعد الفوز 3-1 على اليابان بركلات الترجيح، بعدما أنقذ الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ركلات ترجيح، وعقب التعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي ثم الإضافي.

الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش يتصدى بنجاح لأول ركلة ترجيح يابانية سددها مينامينو، ليفتح الطريق أمام منتخب بلده إلى دور الثمانية.

وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الستة عشر، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق علىألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.

لكن إيفان بريزيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش ليهدي بلاده بطاقة التأهل لدور الثمانية. وأضاع مينامينو ،وكارو ميتوما ،ومايا يوشيدا ركلات اليابان وسجل تاكوما أسانو، فيما سجل لكرواتيا كل من نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وماريو بازاليتش وأضاع ماركو ليفايا.

وستلعب كرواتيا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

ص.ش/أ.ح (رويترز)