 بركلات الترجيح.. السنغال بطلا لأمم أفريقيا على حساب مصر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بركلات الترجيح.. السنغال بطلا لأمم أفريقيا على حساب مصر

أحرز المنتخب السنغالي لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الـ33، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالكاميرون.

Afrika Cup I Senegal - Ägypten

توج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر مساء الأحد (6 فبراير/ شباط 2022) في المباراة النهائية للمسابقة القارية. 

وسجل ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة ، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على خمسة ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن من قبل عن رفع الجوائز المالية للبطولة في هذه النسخة. ويحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 5ر2 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2ر2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019 .

كما حصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت دور الثمانية على 175ر1 مليون دولار بزيادة 175 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية. 

ع.ش/ص.ش (د ب أ، رويترز)

مواضيع ذات صلة

Egypt team players celebrate after a penalty shootout during the African Cup of Nations 2022 semi-final soccer match between Cameroon and Egypt at the Olembe stadium in Yaounde, Cameroon, Thursday, Feb. 3, 2022. (AP Photo/Sunday Alamba)

مصر تقصي الكاميرون بضربات الترجيح وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا 03.02.2022

رغم بدايته المتعثرة بدور المجموعات واصل المنتخب المصري طريقه بثبات نحو المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضفها الكاميرون. الفراعنة تجاوزوا عقبة أصحاب الأرض بضربات الترجيح والتحقوا بالسنغال في نهائي البطولة.

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Quarter Final - Egypt v Morocco - Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde, Cameroon - January 30, 2022 Egypt's Mohamed Salah celebrates scoring their first goal with Mohamed Abdel-Moneim and Mahmoud Hassan Trezeguet REUTERS/Thaier Al-Sudani

مصر تقلب الطاولة على المغرب وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 30.01.2022

قلبت مصر تأخرها بهدف أمام المغرب وفازت على أسود الأطلس بهدفين لهدف لتحجز بطاقتها في نصف نهائي أمم أفريقيا. وسيلتقي المنتخب المصري يوم الخميس مع الكاميرون. والسنغال تكمل عقد نصف النهائي بفوزها على غينيا الاستوائية.

Football - 2021 Africa Cup of Nations - Finals - Last 16 - Senegal v Cape Verde - Kouekong Omnisports Stadium - Bafoussam - Cameroon. Sadio Mane of Senegal and Cape Verde goalkeeper Josimar Evora Dias Vozinha clash heads during the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Last 16 match between Senegal and Cape Verde in Bafoussam, Cameroon on 25 January 2022 ©Gavin Barker/Sports Inc URN:64950368

ماني يطمئن متابعيه من المستشفى: "كل شيء على ما يرام" 26.01.2022

تنفست جماهير السنغال وكذلك جماهير ليفربول الصعداء، إثر طمئنة ساديو ماني لهم بأنه على ما يرام، بعد نقله إلى المستشفى، على إثر اصطدامه بحارس منتخب الرأس الأخضر، في ثمن نهائي بطولة أمم افريقيا.