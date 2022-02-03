بركلات الترجيح.. السنغال بطلا لأمم أفريقيا على حساب مصر

توج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر مساء الأحد (6 فبراير/ شباط 2022) في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وسجل ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة ، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على خمسة ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن من قبل عن رفع الجوائز المالية للبطولة في هذه النسخة. ويحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 5ر2 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2ر2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019 .

كما حصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت دور الثمانية على 175ر1 مليون دولار بزيادة 175 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، رويترز)