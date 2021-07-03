بركلات الترجيح.. إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة اليوم الثلاثاء (السادس من تموز/يوليو 2021)على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل 1 / 1 في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس).

وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

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والتقى الفريقان اليوم في نهائيات كأس الأمم الأوروبية للنسخة الرابعة على التوالي وللمرة السابعة في تاريخ البطولة بعدما التقيا أيضا في نسختي 1980 و1988 لتكون أكبر سلسلة لقاءات بين أي منتخبين في تاريخ البطولة.

وكان الفريقان التقيا مرتين في نسخة 2012 حيث تعادل الفريقان 1 / 1 في افتتاح مبارياتهما بدور المجموعات ثم فاز المنتخب الإسباني على الآزوري 4 / صفر في نهائي نفس النسخة.

وكانت هذه هي الهزيمة الوحيدة للآزوري في مواجهة إسبانيا بتاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار

تاريخ مشاركاته فيها.

ويلتقي المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة على نفس الملعب يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع بين المنتخبين الإنجليزي والدنماركي غدا الأربعاء.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)