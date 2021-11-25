بركان أوروبا الهائل

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الأرض تغلي تحت أكبر براكين أوروبا بالقرب من نابولي الإيطالية. فمنذ سنوات يراقب العلماء علامات مثيرة للقلق في الحقول الفليغرية، ويحذرون من خطر ثورة للبركان الهائل مرة أخرى.
يبحث السائحون المتطرفون عن الإثارة بالقرب من البراكين النشطة وفي مناطق الحروب والكوارث.
بلجيكا تنتظر بفارغ الصبر تعافي نجميها كيفين دي بروين وإيدن هازارد، للمشاركة في القمة النارية ضد إيطاليا الجمعة على ملعب "أليانس أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم 2020.
قد لا يوجد حب يضاهي حب الإيطاليين للبيتزا، وخاصة في منطقة كامبانيا جنوب غرب البلاد، لكن فيروس كورونا خلال ذروة انتشاره في إيطاليا اضطرهم إلى الابتعاد عن تناول وجبتهم المفضلة في المطاعم، فكيف تعاملوا مع هذا الأمر؟
أمسى عشاق الكرة على وعد بمواجهة قوية بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه بايرن ميونيخ الألماني برشلونة الإسباني، بعدما نجح الفريقان بسهولة نوعا ما في الإطاحة بتشيلسي ونابولي، تواليا، من ثمن نهائي البطولة.
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