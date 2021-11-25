 بركان أوروبا الهائل | المستقبل الآن | DW | 23.01.2022

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المستقبل الآن

بركان أوروبا الهائل

الأرض تغلي تحت أكبر براكين أوروبا بالقرب من نابولي الإيطالية. فمنذ سنوات يراقب العلماء علامات مثيرة للقلق في الحقول الفليغرية، ويحذرون من خطر ثورة للبركان الهائل مرة أخرى.

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