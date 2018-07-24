 برشلونة يُبعثر أوراق يوفنتوس! | عالم الرياضة | DW | 25.07.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يُبعثر أوراق يوفنتوس!

يبدو أن بحث فريق برشلونة عن لاعب يحل مكان أندريس إنييستا سيبعثر أوراق أندية أوروبية كبيرة. تقارير صحفية تؤكد أن رادار يوفنتوس الإيطالي يرصد أحد نجوم تشيلسي لضمه إلى "السيدة العجوز" تحسبا لرحيل بيانيتش إلى "البلوغرانا".

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale - Frankreich vs Belgien - Warm-Up (Reuters/L. Smith)

صورة أرشيفية.

أوضح موقع صحيفة "إكسبريس"، أن فريق يوفنتوس الإيطالي وجه أنظاره إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع البريطاني، أن "البيانكونيري" وضع الدولي الفرنسي كانتي كبديل محتمل لنجم الفريق ميراليم بيانيتش، الذي يُحاول فريق برشلونة التعاقد معه من مدة، من أجل تعويض رحيل أسطورة النادي الكتالوني أندريس إنييستا عن الفريق.

مختارات

تحصين لاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي من أطماع فريق برشلونة على رأس قائمة أولويات مدرب "البلوز" الجديد ماوريسيو ساري. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة المدرب الإيطالي العودة بتشيلسي إلى منصة التتويج بعد موسم مُخيب. (17.07.2018)

غض عملاق إنجلترا مانشستر سيتي الطرف عن التعاقد مع نجم ينشر من مدة طويلة سحره الكروي مع العملاق الإيطالي يوفنتوس، يعبد طريق برشلونة للانقضاض على هذا اللاعب. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. (24.07.2018)

وأفاد موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن نغولو كانتي (27 عاما) جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بسبب المستوى الجيد، الذي قدمه في مونديال روسيا مع منتخب "الديكة"، الذي توج بأغلى الكؤوس في عالم الساحرة المستديرة.

وكانت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قد أكدت في وقت سابق أن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات نغولو كانتي، الذي يلتزم الصمت حيال مستقبله مع تشيلسي.

إلى ذلك، أكد مدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو ساري عزمه الحفاظ على كل نجوم "البلوز"، من أجل العودة بالفريق اللندني إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب للآمال خرج فيه فريق تشيلسي خاوي الوفاض.

يُشار إلى أن، نغولو كانتي انتقل سنة 2016 إلى فريق تشيلسي اللندني قادما من فريق ليستر سيتي، الذي فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية تقريبا 80 مليون يورو في سوق الانتقالات.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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