برشلونة يُبعثر أوراق يوفنتوس!

أوضح موقع صحيفة "إكسبريس"، أن فريق يوفنتوس الإيطالي وجه أنظاره إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع البريطاني، أن "البيانكونيري" وضع الدولي الفرنسي كانتي كبديل محتمل لنجم الفريق ميراليم بيانيتش، الذي يُحاول فريق برشلونة التعاقد معه من مدة، من أجل تعويض رحيل أسطورة النادي الكتالوني أندريس إنييستا عن الفريق.

وأفاد موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن نغولو كانتي (27 عاما) جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بسبب المستوى الجيد، الذي قدمه في مونديال روسيا مع منتخب "الديكة"، الذي توج بأغلى الكؤوس في عالم الساحرة المستديرة.

وكانت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قد أكدت في وقت سابق أن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات نغولو كانتي، الذي يلتزم الصمت حيال مستقبله مع تشيلسي.

إلى ذلك، أكد مدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو ساري عزمه الحفاظ على كل نجوم "البلوز"، من أجل العودة بالفريق اللندني إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب للآمال خرج فيه فريق تشيلسي خاوي الوفاض.

يُشار إلى أن، نغولو كانتي انتقل سنة 2016 إلى فريق تشيلسي اللندني قادما من فريق ليستر سيتي، الذي فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية تقريبا 80 مليون يورو في سوق الانتقالات.