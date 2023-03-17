برشلونة يوجه "الضربة القاضية" للريال ويقترب من حسم الدوري الإسباني

خطا برشلونة بثبات نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2019 بفوزه القاتل في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد 2 / 1 في ساعة متأخرة من مساء الأحد (19 مارس/ آذار 2023) على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في ختام المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم الريال سريعا بفضل النيران الصديقة عندما توغل فينيسيوس جونيور داخل المنطقة ومرر كرة عرضية تابعها رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، بالخطأ في شباك حارس مرماه الألماني مارك-أندري تير شتيغن في الدقيقة التاسعة.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، أدرك برشلونة التعادل بعدما سدد البرازيلي رافينيا كرة صدها مواطنه ميليتاو وتهيأت أمام روبرتو الذي سددها بيمناه في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط ريال مدريد لإحراز هدف النقاط الثلاث فيما اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة. واعتقد الريال أنه تقدم 1/2 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، قبل أن تأتي لبرشلونة هجمة مرتدة في اللحظات الأخيرة سجّل منها هدفاً قاتلاً عبر البديل كيسييه بعد خامس تمريرة حاسمة هذا الموسم من المدافع الشاب أليخاندرو بالدي، تابعها العاجي في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، في أوّل أهدافه.

وابتعد برشلونة الذي حقق فوزه الـ22 هذا الموسم في الصدارة مع 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن الريال، صاحب المركز الثاني، الذي مّني بخسارته الرابعة هذا الموسم وبات من الصعب عليه الدفاع عن لقبه مع بقاء 12 مرحلة على نهاية الموسم.

كما حافظ برشلونة على سجله خالياً من الخسارة على أرضه هذا الموسم (11 انتصاراً مقابل تعادلين)، في أفضل سجل له منذ موسم 2019-2020.

ويلتقي الفريقان يوم 5 أبريل/ نيسان المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا علما بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)