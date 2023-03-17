برشلونة يهدد أحلام ريال مدريد المحلية لهذا الموسم

مباراة حاسمة تنتظر الغريمين التقليديينبرشلونة وريال مدريد على عشب ملعب كامب نو الأربعاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2023)، في إطار منافسات الدور نصف النهائي. ففي حال ألحق برلشونة خسارة اخرى بريال مدريد كما حذث قبل شهر حين فاز عليه أمام جمهوره بهدف نظيف، يعني ذلك أن الملكي قد يودع الموسم خالي الوفاض.ففرصه في الدوري المحلي باتت تتقلص مع فارق نقاط بينه وبين الفريق الكاتالوني يصل إلى 12 نقطة. ولن يتبقى له بالتالي سوى الدفاع بنجاح عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه تشلسي الإنكليزي في ربع نهائي المسابقة القارية الاسبوع المقبل.

في المقابل يريد برشلونة تثبيت أفضليته على ريال هذا الموسم حيث هزمه في المباريات الثلاث الاخيرة التي جمعت بينهما في الكأس السوبر الاسبانية 3-1 في الرياض ثم 1-0 في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد و2-1 في الدوري على ملعب كامب نو. ويُقدّم برشلونة أداءً براغماتياً في الدوري المحلي باشراف مدربه ونجم وسطه السابق تشافي هرنانديس، ليجد نفسه على مشارف إحراز لقبه الاول في الدوري منذ 2019.

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لكنه في المقابل، لم يحقق النجاح على الصعيد القاري أولا في دوري الابطال حيث خرج من دور المجموعات في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ الالماني وإنتر الايطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، وتابع مشواره في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث خرج أيضاً في الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد الانكليزي. أما ريال مدريد فعانى من صعود وهبوط كبيرين في المستوى هذا الموسم، ما جعله بعيداً عن المنافسة بقوّة على اللقب المحلي.

لكن بوجود لاعبين مخضرمين امثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وصانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والحارس تيبو كورتوا، فان الفريق قادر على قلب النتيجة في صالحه في مباراة واحدة. كما يستطيع المدرب الايطالي المحنك كارلو انشيلوتي الاعتماد على عنصر الشباب عبر الثنائي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ورودريغو. وتألق بنزيمة تحديداً في مباراة فريقه الاخيرة في الدوري ضد بلد الوليد وسجل ثلاثية رائعة في مدى 7 دقائق.

وتقدم برشلونة في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف سجله مدافع ريال مدريد البرازيلي ايدر ميليتاو خطأ في مرماه وذلك خلافا لمجريات اللعب، في لقاء كان ريال مدريد الطرف الافضل فيه لكن برشلونة لعب مدافعا طوال الدقائق التسعين ما استدعى انتقاد انشيلوتي أسلوب الفريق الكاتالوني بقوله بعد المباراة "لقد حصلوا على نسبة استحواذ 35 في المئة فقط، انا متعجب كون برشلونة لعب بهذه الطريقة". وأضاف "لا اعتقد بانهم كانوا يستحقون الفوز واذا لعبنا بهذه الطريقة في مباراة الإياب ستكون لدينا فرص كثيرة، لا أعتقد بأن برشلونة سيقارب المباراة بالطريقة ذاتها على ملعبه".

وستكون المواجهة مثيرة ايضا بين هدافي الفريقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف المضيف وبنزيمة، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، مع الفريق الملكي.

ويتصدّر ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين في الدوري المحلي برصيد 17 هدفا مقابل 14 للفرنسي، في حين يرتفع عدد أهداف البولندي الى 27 هدفا في 34 مباراة في مختلف المسابقات والفرنسي الى 22 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات. ومهما كانت هوية المتأهل من الفريقين الى المباراة النهائية سيكون مرشحا للتتويج باللقب لانه سيواجه أتلتيك بلباو أو اوساسونا (0-1 ذهاباً) اللذين يلتقيان مساء الثلاثاء.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب)