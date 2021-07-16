برشلونة يلعب مع شتوتغارت بعد رفضه اللعب في القدس

تأكد رسمياً عقد اللقاء الودي بين فريقي شتوتغارت الألماني وبرشلونة الإسباني في يوم السبت (23 تموز/يوليو 2021) على ملعب مرسيدس-بنز أرينا في شتوتغارت. ومن المنتظر أن يحضر الفريق الكتالوني بكامل نجومه باستثناءات قليلة أهمها النجم ليونيل ميسي. وفي ظل إجراءات كورونا الحالية سيسمح بحضور 25 ألف متفرج.

وعلى صعيد منفصل، أعلن نادي بيتار القدس الخميس إلغاء مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني والتي كان مقرراً لها، الرابع من آب/أغسطس المقبل.

وجاء قرار بيتار القدس بإلغاء المباراة نظرا لرفض برشلونة اللعب في القدس.

وانتقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأسبوع الماضي مخطط إقامة المباراة في القدس. وقال جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني في خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "إن الأمم المتحدة تعتبر القدس مدينة مقسمة، وأن بيتار ناد عنصري".

يلعب برشلونة ودياً مع شتوتغارت نهاية الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في حي المالحة، وهي قرية فلسطينية قديمة.

وينتمي قطاع من جماهير بيتار لليمين المتطرف، لكن النادي يطمح لتغيير صورته بعد أن أشترى أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في أبوظبي 50% من أسهم النادي في العام الماضي.

خ.س/ع.ش (د ب أ)