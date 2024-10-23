برشلونة يلحق خسارة قاسية ببايرن وليفركوزن يهدر نقطتين

سجل البرازيلي رافينيا "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة إلى فوز عريض على باير ميونيخ. وبذلك يعيد الفريق الكتالوني الاعتبار لنفسه من ست هزائم متتالية أمام العملاق البافاري. كما أهدر ليفركوزن نقطتين بتعادله مع الفرنسي بريست.

رد فريق برشلونة اعتباره من ست هزائم متتالية أمام بايرن ميونخ بفوز عريض على العملاق الألماني بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

ويدين برشلونة بهذا الفوز لنجمه البرازيلي رافينيا الذي سجل "هاتريك" ليحقق الفريق الكتالوني أول فوز على نظيره الألماني منذ الفوز بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو في مايو/أيار بذهاب قبل النهائي في عام 2015.

وكسر برشلونة العقدة تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك الذي سبق أن قاد بايرن ميونخ لفوز كاسح على برشلونة بنتيجة 8 / 2 في دور الثمانية بدوري الأبطال في عام 2020.

وافتتح رافينيا أهداف برشلونة بعد مرور 58 ثانية مستفيدا من تمريرة طولية لزميله فيرمين لوبيز، وأدرك بايرن ميونخ التعادل في الدقيقة 18 بهدف نجمه الإنجليزي هاري كين الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

أدرك بايرن ميونخ التعادل في الدقيقة 18 بهدف نجمه الإنجليزي هاري كين. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني برشلونة في الدقيقة 36 ورفض النجم البولندي الاحتفال بالهدف تقديرا لناديه القديم الذي رحل عنه في صيف 2022.

وعزز رافينيا تفوق برشلونة بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 45 و56 ليرفع اللاعب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في دوري الأبطال هذا الموسم.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، وسيلعب خارج أرضه ضد ريد ستار الصربي في الجولة الرابعة.

وحصل برشلونة أيضا على دفعة معنوية هائلة قبل اللقاء المرتقب عندما يحل ضيفا على غريمه ريال مدريد يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني، ليرد على العملاق المدريدي الذي حقق فوزاعريضا أيضا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5 / 2 أمس الثلاثاء.

أما بايرن ميونخ تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي في دوري الأبطال، ليتراجع للمركز الثالث والعشرين وذلك قبل أن يستضيف بنفيكا في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أهدر باير ليفركوزن الألماني نقطتين أمام مضيفه بريست الفرنسي واكتفى بالتعادل لهدف مقابل هدف. صورة من: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

باير ليفركوزن يهدر نقطتين أمام بريست الفرنسي

وفي مباراة أخرى أهدر باير ليفركوزن الألماني ومضيفه بريست الفرنسي أول نقطتين في مسيرتهما بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. إذ تعادل ليفركوزن مع بريست 1 / 1 اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة في المسابقة القارية.

وبادر ليفركوزن بالتسجيل عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 24، لكن بيير لي ميلو منح التعادل لبريست في الدقيقة 39، ليحاول الفريقان خطف هدف الفوز خلال الدقائق المتبقية من المباراة للفوز بالنقاط الثلاث ولكن دون جدوى.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة الفريقين 7 نقاط، حيث يتواجد بريست في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة في وقت لاحق اليوم، متفوقا بفارق الأهداف على ليفركوزن، صاحب المركز الرابع المتساوي معه في نفس الرصيد.

واستهل ليفركوزن مشواره بدوري الأبطال بالفوز 4 / صفر على مضيفه فينورد روتردام الهولندي، ثم تغلب 1 / صفر على ضيفه ميلان الإيطالي.

أما بريست الفرنسي فبدأ مشواره في دوري الأبطال بالفوز 2 / 1 على ضيفه شتورم غراتس النمساوي، ثم تغلب 4 / صفر على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)