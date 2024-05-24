برشلونة يقيل مدربه تشافي هرنانديز بعد موسم خالٍ من الألقاب

بعد شهر من الاتفاق على استمرار تشافي هرنانديز في تدريب فريق برشلونة، أعلن النادي الكتالوني عن إقالته نهاية هذا الموسم. وتشير تقارير إعلامية إلى اتفاق النادي الكتالوني مع الألماني هانزي فليك لتدريب الفريق الموسم القادم.

أقالبرشلونة مدربه تشافي هرنانديز بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقا لما أعلنه النادي الكاتالوني. وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحل ضيفا على إشبيلية بعد غد الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك (59 عاما) مدرب المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية، أشارت إلى اتفاق إدارة النادي معه على تدريب الفريق لمدة عام، وينبغي أن يتم الإعلان رسميا يوم الاثنين القادم عن تعيين فليك مدربا جديدا لبرشلونة، حسبما ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية الجمعة (24 مايو/ أيار 2024).

في كانون الثاني/ يناير، قال تشافي إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في نيسان/ أبريل على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في حزيران/ يونيو 2025.

هل يتولى هانزي فيليك تدريب برشلونة ويعيد للنادي الكاتالوني مجده وحصد الألقاب؟ صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

تعليقات أثارت غضب إدارة النادي

لكن الوضع تغيّر بسرعة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر ماليا التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.

وتابع بيان برشلونة "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل". وأضاف "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".

وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي. وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروباعلى يد باريس سان جرمان (4-6 في الذهاب والإياب)، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد، كما أطاح به أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك.

ع.ج/ و.ب (أ ف ب، رويترز، سيد)