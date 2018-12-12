برشلونة يقرر مواجهة تصرفات لاعبه المتمرد ديمبلي بطريقة غريبة!

يعمل فريق برشلونة الإسباني مجددا لوقف جماح لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي خارج حدود الملعب. ويؤمن النادي البرشلوني بقدرات لاعبه الفائز بمونديال روسيا 2018، ويعتقد أنه شخص جيد في الأساس.
ولا يملك اللاعب أعداء في النادي، بل العكس، فهو محبوب جدا حسب "شبورت بيلد". لكن مشكلته الوحيدة تبقى تصرفاته وهفواته المتزايدة خارج حدود الملعب. إذ كثيرا ما يسأل ديمبلي زملاءه في الفريق عن موعد التدريبات. ويقول زملائه بهذا الصدد :" إنه لا يعرف ببساطة موعد التدريبات".
وفي الأسبوع الماضي تسبب اللاعب ذو الـ 21 عاما مرتين بالإزعاج لفريقه. فيما تأخر بطل العالم الموهوب ساعتين عن التمارين قبل أيام. وفي حادثة أشعلت نار قضيته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانت عدم استدعائه إلى مباراة ريال بيتيس في الدوري بعد غيابه أيضا عن التمارين. غيابات طبعت مشاركته في الموسم الماضي أيضا، بحسب ما كشف زميله المدافع جيرار بيكيه، مما أضطر مدربه أرنستو فالفيردي إلى الاستغناء عنه مؤقتا.
وعالج برشلونة هفوة ديمبيلي بغرامة بقيمة 100 ألف يورو بحسب الصحف الإسبانية، فضلا عن إبعاده عن مباراة بيتيس. وتحدثت تقارير عن تعثره عن الاستيقاظ مبكرا بسبب سهره المفرط، وانشغاله بالألعاب الإلكترونية مع أصدقائه حتى وقت متأخر، بالإضافة إلى سوء التغذية.
لكن النادي البرشلوني يبدو أنه وجد الحل لمشاكل اللاعب الموهوب والمتمرد بعيدا عن الغرامات المالية، وقررت إدارة النادي اتخاذ تدابير جذرية لوقف سلوكه غير المنضبط، إذ منع النادي عثمان ديمبلي من إغلاق هاتفه ليلا أو جعله في وضعية "دون صوت". بالإضافة إلى ذلك قررت إدارة النادي الاتصال به صباحا لتذكيره بتدريبات ونشاطات الفريق، حسب "شبورت بيلد".
ز.أ.ب/
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري