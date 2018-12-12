برشلونة يقرر مواجهة تصرفات لاعبه المتمرد ديمبلي بطريقة غريبة!

يعمل فريق برشلونة الإسباني مجددا لوقف جماح لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي خارج حدود الملعب. ويؤمن النادي البرشلوني بقدرات لاعبه الفائز بمونديال روسيا 2018، ويعتقد أنه شخص جيد في الأساس.

ولا يملك اللاعب أعداء في النادي، بل العكس، فهو محبوب جدا حسب "شبورت بيلد". لكن مشكلته الوحيدة تبقى تصرفاته وهفواته المتزايدة خارج حدود الملعب. إذ كثيرا ما يسأل ديمبلي زملاءه في الفريق عن موعد التدريبات. ويقول زملائه بهذا الصدد :" إنه لا يعرف ببساطة موعد التدريبات".

وفي الأسبوع الماضي تسبب اللاعب ذو الـ 21 عاما مرتين بالإزعاج لفريقه. فيما تأخر بطل العالم الموهوب ساعتين عن التمارين قبل أيام. وفي حادثة أشعلت نار قضيته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كانت عدم استدعائه إلى مباراة ريال بيتيس في الدوري بعد غيابه أيضا عن التمارين. غيابات طبعت مشاركته في الموسم الماضي أيضا، بحسب ما كشف زميله المدافع جيرار بيكيه، مما أضطر مدربه أرنستو فالفيردي إلى الاستغناء عنه مؤقتا.

وعالج برشلونة هفوة ديمبيلي بغرامة بقيمة 100 ألف يورو بحسب الصحف الإسبانية، فضلا عن إبعاده عن مباراة بيتيس. وتحدثت تقارير عن تعثره عن الاستيقاظ مبكرا بسبب سهره المفرط، وانشغاله بالألعاب الإلكترونية مع أصدقائه حتى وقت متأخر، بالإضافة إلى سوء التغذية.

لكن النادي البرشلوني يبدو أنه وجد الحل لمشاكل اللاعب الموهوب والمتمرد بعيدا عن الغرامات المالية، وقررت إدارة النادي اتخاذ تدابير جذرية لوقف سلوكه غير المنضبط، إذ منع النادي عثمان ديمبلي من إغلاق هاتفه ليلا أو جعله في وضعية "دون صوت". بالإضافة إلى ذلك قررت إدارة النادي الاتصال به صباحا لتذكيره بتدريبات ونشاطات الفريق، حسب "شبورت بيلد".

ز.أ.ب/